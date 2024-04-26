Джерело - Чемпіон.
У ніч на 26 квітня в Національній баскетбольній асоціації (НБА) відбулися три матчі першого раунду плей-оф.
Філадельфія завдяки результативній грі центрового Джоеля Ембііда (50 очок + 8 підбирань) "розмочила" рахунок у серії з Нью-Йорком (125:114; 1:2 у протистоянні). Денвер утретє виграв у Лейкерс (112:105; 3:0 у протистоянні). Орландо розгромив Клівленд (121:83; 2:1 у серії).
Серії триватимуть до чотирьох перемог.
Наступна гра відбудеться 27 квітня в Орландо.
Наступна гра відбудеться 28 квітня в Філадельфії.
Наступна гра відбудеться 28 квітня в Лос-Анджелесі.
Сітка плей-оф
Нагадаємо, напередодні Маямі шокував Бостон українця Святослава Михайлюка, Оклахома збільшила перевагу над Нью-Орлеаном.