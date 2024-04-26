Джерело - Чемпіон.

У ніч на 26 квітня в Національній баскетбольній асоціації (НБА) відбулися три матчі першого раунду плей-оф.

Філадельфія завдяки результативній грі центрового Джоеля Ембііда (50 очок + 8 підбирань) "розмочила" рахунок у серії з Нью-Йорком (125:114; 1:2 у протистоянні). Денвер утретє виграв у Лейкерс (112:105; 3:0 у протистоянні). Орландо розгромив Клівленд (121:83; 2:1 у серії).

Серії триватимуть до чотирьох перемог.

НБА — Перший раунд плей-оф

26 квітня

Орландо — Клівленд 121:83 (31:21, 30:24, 35:16, 25:22)

Рахунок у серії — 2:1

Наступна гра відбудеться 27 квітня в Орландо.

Філадельфія — Нью-Йорк 125:114 (27:29, 28:29, 43:27, 27:29)

Рахунок у серії — 1:2

Наступна гра відбудеться 28 квітня в Філадельфії.

Лейкерс — Денвер 105:112 (33:23, 20:26, 22:34, 30:29)

Рахунок у серії — 0:3

Наступна гра відбудеться 28 квітня в Лос-Анджелесі.

Сітка плей-оф

Нагадаємо, напередодні Маямі шокував Бостон українця Святослава Михайлюка, Оклахома збільшила перевагу над Нью-Орлеаном.