Джерело - Чемпіон.

У матчі-відповіді 1/2 фіналу Кубку Італії Аталанта розгромила Фіорентину.

Поєдинок завершився з рахунком 4:1. Команда з Бергамо за сумою двох поєдинків пройшла до фіналу турніру.

Кубок Італії

1/2 фіналу, матч-відповідь

25 квітня

Аталанта — Фіорентина 4:1 (4:2 за сумою двох матчів)

Голи: 8 Копмейнерс, 75 Скамакка, 90+5 Лукман, 90+8 Пашалич – 68 Кварта

Вилучення: 63 Міленкович (Фіорентина)

У фіналі Кубку Італії-2023/24 Аталанта зіграє з Ювентусом, який за підсумками двох зустрічей пройшов Лаціо (2:0, 1:2).

Вирішальний матч турніру заплановано на 15 травня.