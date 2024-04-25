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Аталанта — Фіорентина 4:1: огляд матчу-відповіді 1/2 Кубку Італії

Сьогодні 01:04 106 0
Аталанта — Фіорентина 4:1: огляд матчу-відповіді 1/2 Кубку Італії
#Аталанта, #Кубок Італії, #Фіорентина

Джерело - Чемпіон.

У матчі-відповіді 1/2 фіналу Кубку Італії Аталанта розгромила Фіорентину.

Поєдинок завершився з рахунком 4:1. Команда з Бергамо за сумою двох поєдинків пройшла до фіналу турніру.

Кубок Італії 
1/2 фіналу, матч-відповідь
25 квітня

Аталанта  Фіорентина 4:1 (4:2 за сумою двох матчів)

Голи: 8 Копмейнерс, 75 Скамакка, 90+5 Лукман, 90+8 Пашалич – 68 Кварта

Вилучення: 63 Міленкович (Фіорентина)

У фіналі Кубку Італії-2023/24 Аталанта зіграє з Ювентусом, який за підсумками двох зустрічей пройшов Лаціо (2:0, 1:2).

Вирішальний матч турніру заплановано на 15 травня.

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