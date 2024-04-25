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20.04.2024 10:53 834

Тренер Евертона розкрив деталі пошкодження Миколенка

Сьогодні 15:54 224 0
Тренер Евертона розкрив деталі пошкодження Миколенка
Фото: Getty Images
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Евертон, #Віталій Миколенко, #Шон Дайч

Джерело - Liverpool World.

Головний тренер Евертона Шон Дайч заявив, що український захисник команди Віталій Миколенко пошкодив щиколотку.

Слова англійського фахівця наводить Liverpool World.

"Завтра будемо знати більше, але він витримав перший тайм, дай Боже йому здоров'я. До речі, це щиколотка, але більше ми дізнаємося тільки завтра", — сказав Дайч.

Раніше спортивний лікар Дмитро Бабелюк повідомив, що Миколенко пошкодив латеральну групу зв'язок, відновлення займе від 2 до 6 тижнів.

Нагадаємо, Миколенко травмувався в матчі 34 туру чемпіонату Англії проти Ліверпуля. В цьому поєдинку Евертон здобув свою першу домашню перемогу над Ліверпулем з 17 жовтня 2010 року. 

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