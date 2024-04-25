Зустріч відбудеться в суботу, 27 квітня

Джерело - Чемпіон.

У грі 33 туру іспанської Ла Ліги Жирона Віктора Циганкова та Артема Довбика на виїзді зіграє з Лас-Пальмасом.

Зустріч відбудеться в суботу, 27 квітня. Початок — о 15:00 за київським часом.

Дивитися поєдинок можна на медіасервісі MEGOGO.

Нагадаємо, наразі Жирона знаходиться на третій сходинці турнірної таблиці та відстає від другої Барселони на 2 бали. У матчі 32 туру іспанського чемпіонату підопічні Мічела Санчеса з голом Довбика розгромили Кадіс.

Напередодні повідомлялося, що український півзахисник каталонського клубу Віктор Циганков повернувся до тренувань у загальній групі.