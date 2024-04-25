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20.04.2024 10:53 836

Лас-Пальмас — Жирона: де дивитися матч Ла Ліги

Зустріч відбудеться в суботу, 27 квітня
Сьогодні 18:31 60 0
Лас-Пальмас — Жирона: де дивитися матч Ла Ліги
#Жирона, #Лас-Пальмас, #Віктор Циганков, #Артем Довбик

Джерело - Чемпіон.

У грі 33 туру іспанської Ла Ліги Жирона Віктора Циганкова та Артема Довбика на виїзді зіграє з Лас-Пальмасом.

Зустріч відбудеться в суботу, 27 квітня. Початок — о 15:00 за київським часом.

Дивитися поєдинок можна на медіасервісі MEGOGO.

Нагадаємо, наразі Жирона знаходиться на третій сходинці турнірної таблиці та відстає від другої Барселони на 2 бали. У матчі 32 туру іспанського чемпіонату підопічні Мічела Санчеса з голом Довбика розгромили Кадіс.

Напередодні повідомлялося, що український півзахисник каталонського клубу Віктор Циганков повернувся до тренувань у загальній групі.

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