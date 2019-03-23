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Світоліна - Яфань: онлайн-трансляція матчу в Маямі

Сьогодні 00:20 2056 0
Світоліна - Яфань: онлайн-трансляція матчу в Маямі

Українка Еліна Світоліна в ніч з п'ятниці на суботу стартує в другому колі на турнірі Miami Open - Premier Mandatory.

Світоліна зіграє з китаянкою Ван Яфань, яка посідає 50-у сходинку у світовому рейтингу.

До другого кола Яфань пробилася завдяки впевненій перемозі над французькою тенісисткою Крістіною Младенович - 6:3, 6:2.

Раніше українська та китайська спортсменки не зустрічалися на жодному з тенісних турнірів.

Онлайн-трансляцію матчу можна буде переглянути на Чемпіоні.

Початок поєдинку орієнтовно о 02:05 за Києвом

Плеєр з'явиться незадовго до початку зустрічі.

Нагадаємо, Ястремська програла у другому колі цього турніру.

Варто відзначити, що Світоліна днями відкрила благодійний фонд.

Джерело - Чемпіон.

#Світоліна, #Маямі, #Яфань
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