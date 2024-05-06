Іноуе нокаутував Нері та захистив титул абсолютного чемпіона світу

Джерело - Чемпіон.
Абсолютний чемпіон світу в другій легшій вазі Наоя Іноуе (26-0, 23 КО) достроково переміг мексиканця Луїса Нері (35-1, 27 КО).
Боксери, як і годиться у цій ваговій категорії, жваво почали поєдинок — уже в першому раунді чемпіон опинився на настилі рингу. Нокдаун після класного лівого хука.
😳😳😳😳😳 pic.twitter.com/Kok37JWlVj— Top Rank Boxing (@trboxing) May 6, 2024
Іноуе відповів у другій трихвилинці, коли лівим боковим відправив мексиканця на канвас рингу.
THE MONSTER RETURNS THE FAVOR 🍿 pic.twitter.com/xfU3vAEGIx— Top Rank Boxing (@trboxing) May 6, 2024
Наоя у наступних раундах став нарощувати свою перевагу. Його старання завершилась ще одним нокдауном у 5-й трихвилинці. Японець почав собі дозволяти піжонську поведінку. Завершився бій у 6-му раунді: мексиканець втретє опинився на настилі рингу й рефері зупинив бій.
FOLDED HIM.— Top Rank Boxing (@trboxing) May 6, 2024
GOOD NIGHT FROM THE SOLD OUT TOKYO DOME 👑🇯🇵 pic.twitter.com/8J3fgl7api
Для Іноуе це був перший захист титулу абсолютного чемпіона світу в другої найлегшій вазі. Нагадаємо, у грудні, він переміг Марлона Тапалеса (37-4, 19 КО).