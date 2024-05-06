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Іноуе нокаутував Нері та захистив титул абсолютного чемпіона світу

Сьогодні 15:30 223 0
Іноуе нокаутував Нері та захистив титул абсолютного чемпіона світу
#Іноуе

Джерело - Чемпіон.

Абсолютний чемпіон світу в другій легшій вазі Наоя Іноуе (26-0, 23 КО) достроково переміг мексиканця Луїса Нері (35-1, 27 КО).

Боксери, як і годиться у цій ваговій категорії, жваво почали поєдинок — уже в першому раунді чемпіон опинився на настилі рингу. Нокдаун після класного лівого хука.

Іноуе відповів у другій трихвилинці, коли лівим боковим відправив мексиканця на канвас рингу.

Наоя у наступних раундах став нарощувати свою перевагу. Його старання завершилась ще одним нокдауном у 5-й трихвилинці. Японець почав собі дозволяти піжонську поведінку. Завершився бій у 6-му раунді: мексиканець втретє опинився на настилі рингу й рефері зупинив бій.

Для Іноуе це був перший захист титулу абсолютного чемпіона світу в другої найлегшій вазі. Нагадаємо, у грудні, він переміг Марлона Тапалеса (37-4, 19 КО).

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