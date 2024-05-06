Зідан розповів, чи очолить він Баварію

Джерело - Чемпіон.
Колишній тренер мадридського Реала Зінедін Зідан розповів, що він не тренуватиме мюнхенську Баварію.
Про це повідомляє Bayern & Germany.
"Сподіваюся, що Реал Мадрид виграє в Баварії. Але це буде важка гра. Чи буду я в майбутньому тренером Баварії? Ні. Я піду дивитися гру", — сказав наставник.
• Bayern or Real Madrid to win?— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) May 5, 2024
Zidane: "Hopefully Madrid. But it's going to be a difficult game"
• Will you be Bayern coach in the future?
Zidane: "No. I'm going to watch the game"
🎥 @Sky_PeterH @SkySport_Ben
pic.twitter.com/ez8xM2IdfI
Зазначимо, що журналісти зупинили спеціаліста перед початком Гран-прі Формули-1 в Маямі, яке виграв пілот Макларен Ландо Норріс.
Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що Зідан близький до того, щоб очолити мюнхенський клуб.