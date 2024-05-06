Головне
Збірна України здобула олімпійську ліцензію на Світових естафетах-2024 на Багамах
Сьогодні 08:00 398
Ганьба дня: s1mple засвітився на концерті російського репера
Сьогодні 11:55 34
Рейтинг WTA: Костюк вперше потрапила до топ-20, Світоліна залишилася першою ракеткою України
Сьогодні 09:10 404241 13
Сайнс отримав штраф за зіткнення з Піастрі та втратив одну позицію за підсумками Гран-прі Маямі
Сьогодні 08:39 165
Бенфіка програла Фамалікану та подарувала Спортингу дострокове чемпіонство
Сьогодні 08:19 271
Норріс здобув першу перемогу в кар'єрі: результати Гран-прі Маямі
Сьогодні 00:36 7216
Гонка Формули-1 на узбережжі Атлантичного океану: усе про Гран-прі Маямі
Сьогодні 00:20 1964
Monte обіграли FURIA та вийшли до плей-оф ESL Pro League Season 19
Вчора 20:54 316
Шахтар вдруге за тиждень розгромив Чорноморець і зберіг відрив від Динамо
Вчора 20:01 4582
Погачар здобув упевнену перемогу: результати другого етапу Джиро д'Італія-2024
Вчора 18:14 3725
Прямі трансляції
Жирона — Барселона — онлайн-трансляція LIVE — Ла Ліга
Жирона — Барселона — онлайн-трансляція LIVE — Ла Ліга
03.05.2024 01:40 553
Кудрівка-Нива — Інгулець — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Кудрівка-Нива — Інгулець — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
02.05.2024 19:16 316
Агробізнес — Лівий берег — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Агробізнес — Лівий берег — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
02.05.2024 18:48 562
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
28.04.2024 11:19 930
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
28.04.2024 07:21 972

Зідан розповів, чи очолить він Баварію

Сьогодні 09:58 160 0
Зідан розповів, чи очолить він Баварію
#Баварія, #Зінедін Зідан

Джерело - Чемпіон.

Колишній тренер мадридського Реала Зінедін Зідан розповів, що він не тренуватиме мюнхенську Баварію.

Про це повідомляє Bayern & Germany.

"Сподіваюся, що Реал Мадрид виграє в Баварії. Але це буде важка гра. Чи буду я в майбутньому тренером Баварії? Ні. Я піду дивитися гру", — сказав наставник.

Зазначимо, що журналісти зупинили спеціаліста перед початком Гран-прі Формули-1 в Маямі, яке виграв пілот Макларен Ландо Норріс.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що Зідан близький до того, щоб очолити мюнхенський клуб.

Коментарі ()
Популярне зараз
Рейтинг ATP: Урсу вчергове оновив особистий рекорд Рейтинг ATP: Урсу вчергове оновив особистий рекорд 101078
Шахтар вдруге за тиждень розгромив Чорноморець і зберіг відрив від Динамо Шахтар вдруге за тиждень розгромив Чорноморець і зберіг відрив від Динамо 4582
Челсі з Мудриком розгромив Вест Гем, Ліверпуль в яскравій грі здолав Тоттенгем: результати матчів АПЛ Челсі з Мудриком розгромив Вест Гем, Ліверпуль в яскравій грі здолав Тоттенгем: результати матчів АПЛ 6165
Рейтинг WTA: Костюк вперше потрапила до топ-20, Світоліна залишилася першою ракеткою України Рейтинг WTA: Костюк вперше потрапила до топ-20, Світоліна залишилася першою ракеткою України 404241 13
Норріс здобув першу перемогу в кар'єрі: результати Гран-прі Маямі Норріс здобув першу перемогу в кар'єрі: результати Гран-прі Маямі 7216
5 голів за пів тайму: Динамо не залишило й мокрого місця від Колоса в 27 турі УПЛ 5 голів за пів тайму: Динамо не залишило й мокрого місця від Колоса в 27 турі УПЛ 6678 1
Рекомендуємо
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 71707
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 36048 2
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 100377
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 341420 9
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 363538 2
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 108807