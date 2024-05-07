Беленюк: Громадяни не пробачать поведінку Ломаченка

Олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби та народний депутат Жан Беленюк вважає, що український боксер Василь Ломаченко повинене зайняти чітку позицію щодо вторгнення Росії в Україну.

Цитує борця Sport-express.ua.

"Ми з ним не були близькими друзями та ніколи відверто не спілкувалися. Мені було б цікаво, яка у нього взагалі позиція, щоб розуміти. Моя позиція щодо нього не змінилася, бо я сприймаю його виключно, як спортсмена. А з приводу його людських якостей чи політичних поглядів, мені нічого не відомо.

Але, звісно, у складний для країни момент як звичайні люди, так і особисті шанувальники Ломаченка можуть обурюватися подібною поведінкою через те, що сам момент змушує займати чітку позицію до ситуації.

Тут можна зрозуміти критику зі сторони, але, якщо Василю є якесь діло до того, як його сприймають в українському суспільстві, то йому потрібно просто вийти та розповісти, як він вважає і що у нього в голові. Особисто для мене там багато невідомого, я не знаю, чим він мотивується.

Громадяни, напевно, не вибачать подібну поведінку в часи, коли твоя держава потребує від тебе допомоги. Хоча б медійної, моральної. Тому я розумію критику. Звісно, це право Василя – демонструвати позицію, як заманеться, але водночас він має розуміти, що всі публічні особи мають нести відповідальність за результати своєї поведінки”, – сказав Беленюк.