Беленюк: Громадяни не пробачать поведінку Ломаченка

Джерело - sport-express.ua.
Олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби та народний депутат Жан Беленюк вважає, що український боксер Василь Ломаченко повинене зайняти чітку позицію щодо вторгнення Росії в Україну.
Цитує борця Sport-express.ua.
"Ми з ним не були близькими друзями та ніколи відверто не спілкувалися. Мені було б цікаво, яка у нього взагалі позиція, щоб розуміти. Моя позиція щодо нього не змінилася, бо я сприймаю його виключно, як спортсмена. А з приводу його людських якостей чи політичних поглядів, мені нічого не відомо.
Але, звісно, у складний для країни момент як звичайні люди, так і особисті шанувальники Ломаченка можуть обурюватися подібною поведінкою через те, що сам момент змушує займати чітку позицію до ситуації.
Тут можна зрозуміти критику зі сторони, але, якщо Василю є якесь діло до того, як його сприймають в українському суспільстві, то йому потрібно просто вийти та розповісти, як він вважає і що у нього в голові. Особисто для мене там багато невідомого, я не знаю, чим він мотивується.
Громадяни, напевно, не вибачать подібну поведінку в часи, коли твоя держава потребує від тебе допомоги. Хоча б медійної, моральної. Тому я розумію критику. Звісно, це право Василя – демонструвати позицію, як заманеться, але водночас він має розуміти, що всі публічні особи мають нести відповідальність за результати своєї поведінки”, – сказав Беленюк.
З початку повномасштабного вторгнення РФ Ломаченко публічно не засуджував окупантів. На початку 2022 року він вступив у територіальну оборону, але згодом виїхав за кордон для участі в боксерських поєдинках. 12 травня ексчемпіон світу в легкій вазі спробує повернути собі титул IBF у легкій вазі. Його суперником стане австралієць Джордж Камбосос.
У своєму останньому поєдинку Ломаченко в травні 2023-го програв Девіну Хейні рішенням суддів. Водночас австралієць у липні рішенням більшості суддів здолав Максі Г’юза.