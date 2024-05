Історія проукраїнського кіберспортсмена в російській команді завершилася: як це було, і які спричинило наслідки

Напередодні відбувся півфінальний матч сітки останнього шансу в групі С на ESL Pro League Season 19 з Counter Strike 2 між українською кіберспортивною організацією Monte та російською FORZE.

Це був уже другий поєдинок між командами на цьому турнірі, і він завершився драматичною перемогою українців з рахунком 2:1. Окрім неймовірних хайлайтів з боку обох колективів, гра також була насиченою на неспортивні події.

Нещодавно ми розповідали про проукраїнського кіберспортсмена Оуена "smooya" Баттерфілда з Великої Британії, який неочікувано приєднався до росіян, спонсорованих підсанкційним "Лукойлом". Головне, що потрібно знати з минулої історії — причини такого рішення гравця.

За його словами, він ніяк не підтримує організацію і не представляє її. Оуен лише хотів скористатися можливістю показати себе на престижному турнірі, щоб потім отримати запрошення від рейтингової команди.

Проте з огляду на події, що відбувалися після першої гри, та, власне, другий матч, виникає багато запитань. І вони починаються з того, що Оуен прокоментував пост Monte про перемогу в першому поєдинку словами "Slava Ukraini", однак пізніше змінив коментар на "GGs" із сердечком у кінці. Майже одразу з'явилася інформація, що його можуть вигнати з FORZE і вже знайшли заміну. Тож британець вирішив вибачитись за свій коментар.

Зрештою, він залишився в команді та дійшов з нею до півфіналу сітки останнього шансу в групі С, де на нього знову чекали Monte. І варто відзначити, що у Баттерфілда знову вийшло показати себе. На мапі Mirage, яку обрали українці, він зробив 28 вбивств і помер лише 11 разів. Тож можна сказати, що британець власноруч витягнув росіян на додаткову карту.

Але на цій мапі кіберспортсмен запам'ятався не лише прекрасною грою, а й факом, який він показав гравцям української команди після перемоги у 19-му раунді, яка дозволила FORZE вийти вперед.

А вже на початку третьої Ancient російська команда виграла економічний раунд, і британець дуже емоційно на це відреагував:

