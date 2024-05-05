Історія проукраїнського кіберспортсмена в російській команді завершилася: як це було, і які спричинило наслідки

Джерело - Чемпіон.

Напередодні відбувся півфінальний матч сітки останнього шансу в групі С на ESL Pro League Season 19 з Counter Strike 2 між українською кіберспортивною організацією Monte та російською FORZE.

Це був уже другий поєдинок між командами на цьому турнірі, і він завершився драматичною перемогою українців з рахунком 2:1. Окрім неймовірних хайлайтів з боку обох колективів, гра також була насиченою на неспортивні події.

Нещодавно ми розповідали про проукраїнського кіберспортсмена Оуена "smooya" Баттерфілда з Великої Британії, який неочікувано приєднався до росіян, спонсорованих підсанкційним "Лукойлом". Головне, що потрібно знати з минулої історії — причини такого рішення гравця.

За його словами, він ніяк не підтримує організацію і не представляє її. Оуен лише хотів скористатися можливістю показати себе на престижному турнірі, щоб потім отримати запрошення від рейтингової команди.

Проте з огляду на події, що відбувалися після першої гри, та, власне, другий матч, виникає багато запитань. І вони починаються з того, що Оуен прокоментував пост Monte про перемогу в першому поєдинку словами "Slava Ukraini", однак пізніше змінив коментар на "GGs" із сердечком у кінці. Майже одразу з'явилася інформація, що його можуть вигнати з FORZE і вже знайшли заміну. Тож британець вирішив вибачитись за свій коментар.

Зрештою, він залишився в команді та дійшов з нею до півфіналу сітки останнього шансу в групі С, де на нього знову чекали Monte. І варто відзначити, що у Баттерфілда знову вийшло показати себе. На мапі Mirage, яку обрали українці, він зробив 28 вбивств і помер лише 11 разів. Тож можна сказати, що британець власноруч витягнув росіян на додаткову карту.

Але на цій мапі кіберспортсмен запам'ятався не лише прекрасною грою, а й факом, який він показав гравцям української команди після перемоги у 19-му раунді, яка дозволила FORZE вийти вперед.

А вже на початку третьої Ancient російська команда виграла економічний раунд, і британець дуже емоційно на це відреагував:

"У нас були тільки пістолети, юху. Pussy. Погнали, бляха" — прокричав він у бік українців.

Bluds treating it like an EPIC.LAN pic.twitter.com/oTNErvDSWG — bevve (@bevvexyz) May 4, 2024

Тим не менш, Monte довели гру до овертаймів, на яких не програли жодного раунду і вибили росіян зі змагань.

Така поведінка "smooya" викликала нерозуміння в українському ком'юніті. До кіберспортсмена з'явилося ще більше запитань, одне з яких стосувалося його рішення вдягнути футболку російської команди з усіма спонсорами, адже в першій грі він відмовився від цього, проте в решті матчів на турнірі вже був у ній.

На Баттерфілда полилася критика. Аж раптом, через кілька годин після поєдинку, гравець української команди Сергій "DemQQ" Демченко записав повідомлення, у якому попросив не гейтити британця та розповів про нього цікаву інформацію.

"Перше, "smooya" — нормальний. Він засудив війну, каже "Fuck Putin, Slava Ukraini", і не лише біля нас. Другий факт, Оуен задонатив 20 тисяч доларів на ЗСУ. Він не хотів, щоб про це знали, але я вирішив вам розповісти, щоб ви це розуміли. Це було не сьогодні, а на початку повномасштабного вторгнення. Третє, він замотав напис "Лукойл", а в першій грі взагалі сидів у чорній футболці. Так, я не дуже його підтримую в тому, що він вирішив грати за FORZE, щоб себе продемонструвати. Але навіть якщо він це зробив, вам не варто гейтити його. Те, що Оуен щось кричав і факи показував, це просто гра, я так само кричу і на когось зриваюсь. Це ігрові моменти, ми з ним у гарних відносинах. Просто, щоб ви це розуміли" — сказав Сергій.

Окрім цього сам британець звернувся до українців з Monte і попросив їх пройти у плей-оф, щоб він зміг бути щасливим, грайливо додавши смайлик середнього пальця. Також Оуен подякував організаторам турніру, і розповів, що він продовжує шукати нову команду.

З огляду на те, яку гру показав "smooya", він точно зацікавить якусь рейтингову організацію. Тож, так, з одного боку його вибір грати за російську команду, пов'язану з Кремлем, серйозно вплинув на репутацію, проте він не залишився у FORZE, не популяризував "Лукойл" і, як стало відомо, не брав російських грошей за свою гру. Оуен дійсно доєднався до цього колективу лише з метою показати себе.

І кожен сам для себе вирішить, чи зрада це. Залишається лише констатувати, що Баттерфілд ризикнув своєю репутацією. А чи був цей ризик виправданим, дізнаємося пізніше.

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