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Стародубцева поступилась американці українського походження у фіналі кваліфікації Рима

Сьогодні 20:34 218 0
Стародубцева поступилась американці українського походження у фіналі кваліфікації Рима
#WTA, #Юлія Стародубцева, #Кеті Волинець

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Юлія Стародубцева (138) поступилась американці Кеті Волинець (109) у фіналі кваліфікації турніру WTA 1000 у Римі.

Поєдинок завершився з рахунком 6:4, 4:6, 4:6. В першому сеті українка була сильнішою, проте у другому та третьому американка здобула перемогу та отримала путівку в основну сітку престижного змагання.

WTA 1000
Рим, Італія
Ґрунт 
Фінал, Кваліфікація
6 травня

Юлія Стародубцева (Україна) – Кеті Волинець (США) 6:4, 4:6, 4:6

Зазначимо, що Волинець має українське коріння. Родина Кеті переїхала у Каліфорнію у 1996 році, де в них були родичі. Там спортсменка і народилась. Батьків тенісистки звати Андрій (Ендрю) та Анна, старший брат – теж Андрій. Тато спортсменки працював в Україні анестезіологом і полюбляв грати у настільний теніс під час навчання, мати професійно займалась плаванням, а брат вже у США займався тенісом в каліфорнійському університеті.

Інші українки Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Леся Цуренко та Ангеліна Калініна розпочнуть турнір одразу в основній сітці. Раніше ми повідомляли про потенційних суперниць для тенісисток.

Чинною чемпіонкою турніру є представниця Казахстану Єлєна Рибакіна, яка торік у фіналі перемогла Калініну (не змогла дограти матч через травму).

Основна сітка Відкритого чемпіонату Італії-2024 триватиме з 7 до 18 травня. Орієнтовний час початку матчів ставатиме відомим увечері перед кожним наступним ігровим днем.

Додамо, що турнір у Римі двічі вигравала Світоліна — у 2017 та 2018 роках.

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