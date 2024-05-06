Верес та Минай назвали стартові склади на матч 27 туру УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Рівненський Верес та закарпатський Минай оголосили стартові склади на матч 27 туру чемпіонату України.

Верес: Ющишин, Гакман, Курко, Вовченко, Сміян, Кучеров (К), Кльоц, Шарай, Дахновський, Яго, Гайдучик

Минай: Кемкін, Кисіль, Скиба, Чуєв, Дмитрук, Вакула, Петько (к), Семотюк, Кораблін, Устименко, Ременяк

Поєдинок розпочнеться о 18:00, пряма трансляція буде доступна на УПЛ-ТБ.

Наразі Верес посідає передостаннє місце в турнірній таблиці чемпіонату та випереджає Минай на 1 бал.

Напередодні Олександрія з дублем Михайленка зіграла унічию з Рухом, Динамо розтрощило Колос, а Шахтар розгромно переміг Чорноморець.