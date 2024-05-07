Головне
Мілан здобув неймовірну перемогу в спринті на 4 етапі Джиро д’Італія-2024
Сьогодні 18:37 2269
Степаненко та Ярмоленко проведуть матч життя: ключові протистояння в сутичці Шахтаря з Динамо
Сьогодні 22:57 114
Ломаченко — Камбосос: ОНЛАЙН (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Сьогодні 21:38 737
Забарний претендує на звання найкращого гравця сезону в Борнмуті
Сьогодні 21:06 175
Стародубцева поступилась американці українського походження у фіналі кваліфікації Рима
Сьогодні 20:34 308
Попович — після перемоги його команди на 4 етапі Джиро: Вчора у нас виникло непорозуміння між хлопцями
Сьогодні 19:30 2479
Анчелотті розповів, хто захищатиме ворота Реала в матчі проти Баварії
Сьогодні 16:44 938
Джиро та суворі реалії українського велоспорту
Сьогодні 13:17 3721 1
Лінник оновив рекорд України на 200 м вільним стилем, який тримався 16 років
Сьогодні 09:25 3159
ПСЖ прийме Боруссію в матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 09:10 374 1
Прямі трансляції
Жирона — Барселона — онлайн-трансляція LIVE — Ла Ліга
Жирона — Барселона — онлайн-трансляція LIVE — Ла Ліга
03.05.2024 01:40 610
Кудрівка-Нива — Інгулець — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Кудрівка-Нива — Інгулець — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
02.05.2024 19:16 368
Агробізнес — Лівий берег — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Агробізнес — Лівий берег — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
02.05.2024 18:48 614
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
28.04.2024 11:19 982
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
28.04.2024 07:21 1028

Керівник Феррарі: Зараз у Ред Булл немає такої комфортної переваги, як минулого року

Сьогодні 22:02 105 0
Керівник Феррарі: Зараз у Ред Булл немає такої комфортної переваги, як минулого року
#Ferrari, #Red Bull, #Вассер, #Макларен, #Формула 1

Джерело - Motorsport Week.

Керівник команди Формули-1 Феррарі Фредерік Вассер вважає, що Ред Булл не перебуває в зоні комфорту цього сезону через тиск інших команд.

Слова функціонера після Гран-прі в Маямі цитує видання Motorsport Week.

"На відміну від минулого року, ми в боротьбі, якщо добре себе проявляємо та збираємо все воєдино. Це означає, що ми чинимо певний тиск. Ред Булл доводиться обирати більш агресивні стратегії, команда вже не в зоні комфорту, як торік, коли те, що відбувається, не мало значення - вона була попереду після двох кіл.

Це змінює розклади. У нас з'явився шанс: якщо зробити ще один невеличкий крок уперед, можна справді боротися кожного вікенду.

Конкуренція буде до кінця сезону. Я вважаю, що Макларен і ми трохи підтягнемося до Ред Булл", — заявив Вассер.

Нагадаємо, пілот Макларен Ландо Норріс вперше у кар'єрі здобув перемогу на Гран-прі Формули-1. Лідер чемпіонату Макс Ферстаппен став 2-м. Пілоти Феррарі Шарль Леклер та Карлос Сайнс посіли 3 та 5 місце відповідно.

Раніше став відомий календар Формули-1 на 2025 рік.

Коментарі ()
Популярне зараз
Льюїс змінив думку щодо Усика Льюїс змінив думку щодо Усика 9234
Стало відомо, скільки заробить Ломаченко за бій із Камбососом Стало відомо, скільки заробить Ломаченко за бій із Камбососом 28287 4
КДК УАФ оштрафував Динамо КДК УАФ оштрафував Динамо 10457 3
IBF позбавить титула переможця бою Усик — Ф’юрі IBF позбавить титула переможця бою Усик — Ф’юрі 16540
Рейтинг HLTV: NAVI зберегли свою позицію, Monte піднялися на 2 сходинки Рейтинг HLTV: NAVI зберегли свою позицію, Monte піднялися на 2 сходинки 11560
Вілсон уперше в кар'єрі став чемпіоном світу зі снукеру Вілсон уперше в кар'єрі став чемпіоном світу зі снукеру 7891
Рекомендуємо
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 62441
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 51964
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 139724 2
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 47061
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 65777 1
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 341577 9