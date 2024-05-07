Керівник Феррарі: Зараз у Ред Булл немає такої комфортної переваги, як минулого року

Джерело - Motorsport Week.

Керівник команди Формули-1 Феррарі Фредерік Вассер вважає, що Ред Булл не перебуває в зоні комфорту цього сезону через тиск інших команд.

Слова функціонера після Гран-прі в Маямі цитує видання Motorsport Week.

"На відміну від минулого року, ми в боротьбі, якщо добре себе проявляємо та збираємо все воєдино. Це означає, що ми чинимо певний тиск. Ред Булл доводиться обирати більш агресивні стратегії, команда вже не в зоні комфорту, як торік, коли те, що відбувається, не мало значення - вона була попереду після двох кіл. Це змінює розклади. У нас з'явився шанс: якщо зробити ще один невеличкий крок уперед, можна справді боротися кожного вікенду.

Конкуренція буде до кінця сезону. Я вважаю, що Макларен і ми трохи підтягнемося до Ред Булл", — заявив Вассер.

Нагадаємо, пілот Макларен Ландо Норріс вперше у кар'єрі здобув перемогу на Гран-прі Формули-1. Лідер чемпіонату Макс Ферстаппен став 2-м. Пілоти Феррарі Шарль Леклер та Карлос Сайнс посіли 3 та 5 місце відповідно.

Раніше став відомий календар Формули-1 на 2025 рік.