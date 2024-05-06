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Рамік, б***ь! Як дикий крик Максимова зарядив 18-річного гравця на шедевр у ворота Кривбаса

Сьогодні 23:30 Ігор Чернявський 80 0
Рамік, б***ь! Як дикий крик Максимова зарядив 18-річного гравця на шедевр у ворота Кривбаса
#Кривбас, #Юрій Максимов, #СК Дніпро-1, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

В одному з центральних матчів 27 туру чемпіонату України Дніпро-1 таки перервав свою невдалу серію, мінімально обігравши Кривбас. Цікаво, що дніпряни завадили сусідам по області достроково гарантувати собі бронзові медалі, адже для цього команді Юрія Вернидуба було б достатньо й нічиєї. 

Єдиний гол у матчі забив 18-річний Рамік Гаджиєв. На 57-й хвилині вінгер азербайджанського походження розкішним обвідним ударом відправив м’яч у дальній нижній кут. Насолодіться цим голом, який точно має потрапляти в підбірку найкращих ударів сезону. 

Для Раміка цей гол став першим у професійній кар’єрі. Та й загалом це була його лише друга поява у стартовому складі на матч УПЛ. Окрім забитого голу, Гаджиєв неодноразово загострював і постійно шукав можливості для ударів, але не завжди йому вдавалося виконувати всі тактичні вимоги головного тренера. На 42-й хвилині Юрій Максимов надзвичайно експресивно звернувся до свого підопічного, який, схоже, надто пізно пішов у пресинг. 

Будемо сподіватися, що під керівництвом Юрія Максимова юнак тільки продовжить прогресувати та відзначатися такими диво-голами, як у матчі з Кривбасом, а українські утбольні чиновники зможуть його переконати одягнути жовто-синю футболку. Адже нещодавно повідомлялося, що азербайджанці дуже хочуть бачити Раміка в лавах своєї національної збірної. 

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