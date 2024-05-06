Гравці Металіста 1925 будуть просити в керівництва преміальні

Гравці Металіста 1925 планують розмовляти з керівництвом клубу щодо винагороду за першу перемогу в 2024 році, яку команда здобула в матчі проти Ворскли (3:2).

Про це розповів нападник харків’ян Андрій Борячук.

"Дякувати Богу, нарешті ми переламали цю смугу невдач. Спочатку в нас було багато поразок, потім ми часто грали внічию. Тепер нарешті перемогли. Тепер усі видихнуть. Ймовірно, тепер ми якось інакше готуватимемося до майбутніх матчів. Це була справді важлива перемога для нас.

(Керівники – прим.) привітали нас із перемогою. У неділю в нас вихідний. Розмовлятимемо і про преміальні, вперше у 2024 році", – сказав Борячук.