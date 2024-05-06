За 11 років будемо чемпіонами: чим запам’ятався другий сезон львівських Кажанів у польській Плюс Лізі

Позаду — ще один рік ВК Барком-Кажани одній із найсильніших волейбольних ліг світу.

Джерело - Чемпіон.

Польська волейбольна збірна грала у фіналі трьох останніх Чемпіонатів світу, два з яких – у 2014 та 2018 – виграла. Торік поляки тріумфували на чемпіонаті Європи. З якої країни переможці трьох останніх сезонів волейбольної Ліги Чемпіонів, думаю, ви вже здогадалися. Із сезону-2022/23 в одному із найсильніших у світі волейбольних чемпіонатів – польській Плюс Лізі – виступає клуб із України. Як у нього там справи? Розповідаємо.

Як український клуб опинився у польському чемпіонаті

Розмови про переїзд Кажанів до Польщі почалися ще в 2020-му. Ініціатором виступив президент львів’ян Олег Баран. Власник "Родинної ковбаски" добре знайомий із рівнем тамтешніх змагань, адже часто запрошував польські команди до Львова на товариські турніри, й був готовий привести свою команду до вимог Польського волейбольного союзу. Причина переїзду проста – у внутрішніх змаганнях його Кажанам бракувало сильних опонентів, що давалося взнаки у єврокубках.

Конкретика з’явилась уже через рік. Плюс Ліга розширювалась із 14 до 16 команд, і власники 12 з них були не проти, щоб вперше в історії польського волейболу до змагань долучився клуб із-за кордону. Такий крок також називали хорошим маркетинговим ходом – планувалось навіть, що Кажани домашні матчі гратимуть у Львові, можете собі уявити?

Та здійснитись цьому не судилось: спершу – через пандемію коронавірусу, а пізніше привести волейбольних топів до Львова завадило повномасштабне російське вторгнення. Тож українська команда врешті сама змінила прописку: спочатку – на краківську, у другому ж сезоні в Плюс Лізі домашньою ареною Барком-Кажанів став зал у місті Велюнь, що неподалік Лодзя.

Покращення позицій у таблиці

У дебютному сезоні чемпіонату Польщі підопічні вже екс-головного тренера національної збірної України з волейболу Угіса Крастіньша здобули 8 перемог у 30 матчах регулярного чемпіонату, ще 6 матчів львівський клуб програв лише на тай-брейку (2:3) – за такі поразки у турнірну таблицю зараховують 1 бал. У підсумку 30 набраних очок дозволили львів’янам боротися за 13-14 місце, а дві перемоги над люблінським Купрумом гарантували Кажанам 13-те місце серед 16 учасників.

До нового сезону-2023/24 команда підійшла в оновленому складі. Клуб підписав догравальників національних збірних України та Аргентини Іллю Ковальова та Лучано Палонські, ліберо української молодіжки Ярослава Пампушка, центрального блокуючого збірної Франції Моуссе Гуйє, а також двох збірників команди Латвії – зв’язуючого Денісса Петровса та діагонального Крістерса Дардзанса.

І хоч Кажани розпочали сезон із поразки, далі було 13 перемог. Ні, не поспіль, але такий результат означав, що команда здобула на 5 очок більше, ніж торік. Серед пасиву – 3 поразки, але саме на тай-брейку. Ближче до завершення сезону у львів’ян навіть з’явилися шанси на плей-офф (8 місце), але поразки в останніх трьох турах і лише 38 набраних балів у таблиці відкинули Кажанів на 11 позицію. Та фінішував український клуб нижче — на 12 сходинку колектив Крастіньша після ще двох поразок посунув Слепськ із міста Сувалки.

На підсумковій пресконференції з головним тренером Кажанів один із журналістів зауважив, що львів’яни кожного сезону піднімаються на 1 сходинку, тож за 11 років зможуть стати чемпіонами. Угіс Крастіньш із усмішкою відповів, що це мета клубу.

До слова, латвійський фахівець продовжив контракт із львів’янами і точно працюватиме з командою у наступному сезоні.

Гучні перемоги над провідними команди

Звісно, протягом останнього розіграшу ЗАКСА із Кендзежин-Козьле не була схожа сама на себе, але перемог у трьох попередніх розіграшах волейбольної ЛЧ ніхто не скасовував. У 8-му турі Кажани обіграли цього суперника з рахунком 3:1.

Алюрон Варта з міста Заверці, який за підсумками чемпіонату став другим, у 21 турі колективу Крастіньша теж поступився (2:3).

Чинний чемпіон Польщі і фіналіст розіграшу Ліги Чемпіонів Ястшембський Венґель з Ястшембе-Здруй у рідних стінах в 22 турі львів’янами був узагалі розбитий (3:0).

Історичну перемогу команда Крастіньша здобула у 27 турі: вперше в багаторічній історії протистоянь обіграла багаторазових чемпіонів Польщі та чинних володарів Кубка ЄКВ – ряшівську Ресовію – з рахунком 3:1 (саме ця команда часто відвідувала товариські турніри, організовані Кажанами у Львові).

Значущі індивідуальні нагороди

5-ку найрезультативніших гравців польської Плюс Ліги замкнув діагональний Василь Тупчій. У гравця збірної України – 532 набрані очки, 446 з яких – із атаки. Окрім того, Тупчій 6 разів отримував нагороду гравця матчу і посів 5 місце у списку найцінніших гравців ліги.

5 нагород MVP – у аргентинського догравальника Лучано Палонські, 2 такі статуетки – у капітана команди Іллі Ковальова.

Аргентинець покинув львівську команду одразу після завершення регулярного сезону і доєднався до французького Тура, за який виступав раніше. Не допоможе у наступному сезоні львів’янам і французький блокувальник Мойзе Гуйє, який перебрався до італійської П'яченци.

Підсумки сезону – від президента клубу

В ексклюзивному коментарі Чемпіону президент Кажанів Олег Баран дав оцінку минулому сезону і зазначив, що львів’яни у Польщі – надовго.

"Ми до останніх турів претендували на плей-офф, але сталося, як сталося. З цього сезону ми обов’язково зробимо висновки. Загалом рік видався стабільнішим, ніж попередній, у певних поєдинках показали, що в нас є потенціал. Для нас як клубу і для наших гравців виступи у такому сильному чемпіонаті – це однозначно неоціненний досвід. Щодо нашого майбутнього у Плюс Лізі, то цей проєкт із самого початку не був тимчасовим. Ми стали членами акціонерного товариства Плюс Ліги, ми маємо його акції, і є на тому ж рівні, що й, скажімо, ЗАКСА чи Ястшембський Венґель. Тому ми можемо припинити виступати у Плюс Лізі лише з двох причин: перша – вилетимо за спортивним принципом, а друга – якщо проти такого проєкту буде, наприклад, українська влада, наше Міністерство спорту", – зазначив Олег Баран.

Відреагував шеф львів’ян і на "чемпіонство у Плюс Лізі за 11 років". Каже – стільки чекати не готовий.

"Я вважаю, що це мало б відбутися набагато швидше, можливо, років за 6 (посміхається – авт.). Плюс Ліга є топовим чемпіонатом, а ігри у цьому сезоні показали, що ніхто просто так нічого нікому не віддає. Там немає прохідних ігор та легких суперників. Навіть із командами, які можуть бути нижче, ніж ти, у таблиці, ти не можеш розраховувати на легкі три очки", – додав Олег Баран.

Наостанок зазначу, що через сезон Плюс Ліга повернеться до формату із 14 командами, тож у розіграші-2024/25 найвищий польський дивізіон покинуть три останні клуби в таблиці, натомість ще один долучиться із нижчого дивізіону.

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