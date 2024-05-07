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28.04.2024 07:21 1008

КДК УАФ оштрафував Динамо

Сьогодні 08:37 246 0
КДК УАФ оштрафував Динамо
Фото: ФК Динамо
#КДК, #СК Дніпро-1, #Українська асоціація футболу (УАФ), #Чемпіонат України, УПЛ, #Динамо, #Олександр Тимчик

Джерело - УАФ.

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу оштрафував Динамо на 35 тисяч гривень за порушення правил евакуації команди під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Кияни не дотримались правил безпеки під час матчу 26 туру Української Прем'єр-ліги проти Дніпра-1, який теж був оштрафований за це порушення, щоправда, вже на 50 тисяч.

Зазначимо, що окрім цього, КДК також розглянув момент з вилученням захисника столичного клубу Олександра Тимчика. За агресивну поведінку його відсторонили від участі у змаганнях на 3 матчі, з яких на 1 — умовно.

Нагадаємо, Динамо в меншості здобуло драматичну перемогу над Дніпром-1. 

Кияни продовжують вести боротьбу за чемпіонство в сезоні-2023/24 проти донецького Шахтаря. У минулому турі вони без шансів розбили Колос і встановили новий рекорд чемпіонатів України. У свою чергу "гірники" розгромили Чорноморець та зберегли дистанцію від Динамо у 4 бали.

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