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Рейтинг HLTV: NAVI зберегли свою позицію, Monte піднялися на 2 сходинки

Сьогодні 08:06 11295 0
Рейтинг HLTV: NAVI зберегли свою позицію, Monte піднялися на 2 сходинки
#Navi, #Монте, #Passion UA

Джерело - Чемпіон.

Один із провідних веб-сайтів у спільноті Counter-Strike - HLTV - опублікував оновлений світовий рейтинг команд із кіберспортивної гри CS 2.

Європейський склад Faze зберіг першу сходинку. Друге місце посідає українська команда Natus Vincere, яка виграла перший Мейджор-турнір з оновленої гри, а третіми залишається європейський склад MOUZ.

Що ж стосується іншої іменитої української команди Monte, то вони піднялися на дві позиції — 24.

 Рейтинг HLTV

(оновлено 6 травня 2024 року)
1. (1) Faze - 1000
2. (2) Natuse Vincere - 715
3. (3) MOUZ - 626
4. (4) Spirit - 597
5. (5) G2 - 561
6. (6) Vitality - 500
7. (7) Eternal Fire - 307
8. (11) Astralis - 273
9. (10) Virtus Pro - 232
10 (9) Heroic - 229
...
24. (26) Monte - 96
47. (49) B8 - 27
62. (69) Blessed - 19
67. (68) Passion UA - 18
86. (82) ECF 12

Нагадаємо, Natus Vincere та Monte потрапили в одну сітку плей-оф турніру ESL Pro League Season 19 з CS 2.

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