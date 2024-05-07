Рейтинг HLTV: NAVI зберегли свою позицію, Monte піднялися на 2 сходинки

Джерело - Чемпіон.
Один із провідних веб-сайтів у спільноті Counter-Strike - HLTV - опублікував оновлений світовий рейтинг команд із кіберспортивної гри CS 2.
Європейський склад Faze зберіг першу сходинку. Друге місце посідає українська команда Natus Vincere, яка виграла перший Мейджор-турнір з оновленої гри, а третіми залишається європейський склад MOUZ.
Що ж стосується іншої іменитої української команди Monte, то вони піднялися на дві позиції — 24.
Рейтинг HLTV
(оновлено 6 травня 2024 року)
1. (1) Faze - 1000
2. (2) Natuse Vincere - 715
3. (3) MOUZ - 626
4. (4) Spirit - 597
5. (5) G2 - 561
6. (6) Vitality - 500
7. (7) Eternal Fire - 307
8. (11) Astralis - 273
9. (10) Virtus Pro - 232
10 (9) Heroic - 229
...
24. (26) Monte - 96
47. (49) B8 - 27
62. (69) Blessed - 19
67. (68) Passion UA - 18
86. (82) ECF 12
Нагадаємо, Natus Vincere та Monte потрапили в одну сітку плей-оф турніру ESL Pro League Season 19 з CS 2.