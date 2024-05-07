Льюїс змінив думку щодо Усика

Джерело - DAZN Boxing.

Ексчемпіон світу Леннокс Льюїс вважає, що український чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександр Усик перетворився на грізного боксера.

Цитує бійця DAZN Boxing.

Льюїс заявив, що вже не вважає Усика "маленьким кроликом", як він його називав раніше, повідомляє DAZN Boxing.

"Усик — серйозний хлопець. Свого часу я сказав, що він маленький кролик. Тому що він стрибає по рингу і може дістати вас. Тепер він перетворився на вовка. Він знає тільки про перемоги, не знає про поразки", — сказав Льюїс.

Нагадаємо, наступний бій українець проведе 18 травня проти Тайсона Ф’юрі (34-0-1, 24 КО).

Також повідомлялося, що чемпіон світу Ентоні Джошуа (27-3, 24 КО) може стати запасним боксером у випадку, коли Олександр Усик або Тайсон Ф'юрі не зможуть вийти на ринг 18 травня.