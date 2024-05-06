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Ф’юрі: У бою з Усиком все зведеться до того, хто більше хотітиме перемогти

Сьогодні 17:22 122 0
Ф’юрі: У бою з Усиком все зведеться до того, хто більше хотітиме перемогти
Фото - Getty Images
#Олександр Усик, #Тайсон Ф’юрі

Джерело - Frank Warren's Queensberry Promotions.

Володар титулу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) вважає, що вирішальним фактором у поєдинку проти чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика (21-0, 14 КО) стане бажання перемоги.

Про це британський боксер розповів в інтерв'ю Frank Warren's Queensberry Promotions

"Він шульга, добре працює ногами, має хорошу технічну оснащеність. Він довів, що може впоратися з великими супертяжами, тому що переміг Джошуа.

Я зустрінуся в рингу з елітним бійцем, який має не лише боксерські здібності, а навіть дещо більше. Він упертий і хоче перемагати, так само як і я. У нас обох є талант, є хороші та погані якості.

У цей вечір результат бою не залежатиме від того, хто більший за розмірами. Думаю, все зведеться до того, хто більше хотітиме перемогти.

Якщо він цього хотітиме більше, ніж я – то він виграє, а якщо я захочу цього більше, ніж він – то виграю я. Але в будь-якому разі я думаю, що на нас чекає захопливе видовище", – сказав Ф'юрі.

Нагадаємо, бій Усик — Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року на Kingdom Arena в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон отримав травму в тренувальному таборі.

Також повідомлялося, що чемпіон світу Ентоні Джошуа (27-3, 24 КО) може стати запасним боксером у випадку, коли Олександр Усик або Тайсон Ф'юрі не зможуть вийти на ринг 18 травня.

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