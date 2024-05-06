Ф’юрі: У бою з Усиком все зведеться до того, хто більше хотітиме перемогти

Володар титулу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) вважає, що вирішальним фактором у поєдинку проти чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика (21-0, 14 КО) стане бажання перемоги.

Про це британський боксер розповів в інтерв'ю Frank Warren's Queensberry Promotions

"Він шульга, добре працює ногами, має хорошу технічну оснащеність. Він довів, що може впоратися з великими супертяжами, тому що переміг Джошуа.

Я зустрінуся в рингу з елітним бійцем, який має не лише боксерські здібності, а навіть дещо більше. Він упертий і хоче перемагати, так само як і я. У нас обох є талант, є хороші та погані якості.

У цей вечір результат бою не залежатиме від того, хто більший за розмірами. Думаю, все зведеться до того, хто більше хотітиме перемогти.

Якщо він цього хотітиме більше, ніж я – то він виграє, а якщо я захочу цього більше, ніж він – то виграю я. Але в будь-якому разі я думаю, що на нас чекає захопливе видовище", – сказав Ф'юрі.