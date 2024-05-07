Діжак здобула перемогу на турнірі в Польщі

Вікторія Діжак виборола дві нагороди на міжнародних змагання зі спортивної ходьби Korzeniowski Warsaw Race Walking Cup у Польщі.

Про це повідомляє World Athletics.

Українка перемогла на дистанції 10 кілометрів серед юніорок U20 та здобула третю сходинку в абсолюті серед дорослих.

Серед чоловіків не зміг фінішувати Іван Банзерук на дистанції 20 км.

За крок до нагород зупинився Макар Кіх на дистанції 2 км (U-14). Яна Янчук прийшла шостою на дистанції 3 км (U-16), сьомим став Ростислав Купчак — 5 км (U-18).

Кубок Korzeniowski Warsaw Race Walking Cup — щорічні змагання зі спортивної ходьби, що проводяться з 2022 року в столиці Польщі та входять до золотого рівня World Athletics Race Walking Tour як траса найвищого рівня міжнародних змагань зі спортивної ходьби. Змагання названі на честь олімпійського чемпіона Роберта Коженьовського.

Нагадаємо, Іван Банзерук та Олена Собчук гарантували собі участь у змішаній естафеті зі спортивної ходьби на Олімпійських іграх-2024 у Парижі.