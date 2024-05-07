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Джиро та суворі реалії українського велоспорту

У заявці італійського гранд-туру відсутні українські гонщики, а 20 років тому з них можна було скласти повноцінну міцну команду.
Сьогодні 13:17 Максим Розенко 278 0
Джиро та суворі реалії українського велоспорту
#Джиро д'Італія, #Попович

Джерело - Чемпіон.

4 травня стартував перший гранд-тур професійного велоспорту — супербагатоденка Джиро д’Італія-2024. В заявках 22 команд — жодного українця. Лишається тільки ностальгувати за часами, коли з українців на Джиро можна було скласти повноцінну команду. Наприклад, 20 років тому, в Джиро-2004, взяли участь 9(!) українців. І виступили вони достатньо потужно. Сергій Гончар посів 2 місце в генеральній класифікації, Ярослав Попович прийшов до фінішу п’ятим (але під час перегонів навіть встиг приміряти на себе рожеву майку лідера загального заліку). 

У решти результати були скромніші, але в командній роботі їх допомога була б вагомою — Кирило Поспєєв фінішував 41-м, Володимир Білека — 49-м, чоловік президентки Федерації легкої атлетики України та чинної народної депутатки Ольги Саладухи Денис Костюк — 59-м, Володимир Дума — 64-м, Сергій Авдєєв — 85-м, Володимир Густов — 102-м, Максим Руденко — 132-м. 

За рік до цього, на Джиро-2003, Попович посів 3 місце, а в Гончара були 5 перемог на етапах у різні роки. На той час у професійних італійських велокомандах виступало по 10-15 українців. 

З роками результати в українських велопрофі ставали дедалі гіршими. Цю тенденцію можна простежити по нашому представництву на Джиро. У 2013 році на старт супербагатоденки вийшов лише досвідчений Попович, а наступний українець змагався в італійському гранд-турі тільки через 7 років (Марк Падун посів 70 місце). Останнім українцем у заявці на Джиро був Андрій Пономар, який посів 117-те місце на італійській супербагатоденці два роки тому. На цьому Джиро серед українців — тільки спортивний директор Lidl Trek Ярослав Попович, у якого тепер інші обов’язки, в числі яких, зокрема, — ведення блогу на Champion.com.ua Спортдир на Джиро. І це фактично єдина позитивна новина для українського велоспорту,  всю глибину падіння якого навіть важко уявити.     

У гонитві за Погачаром: бельгієць Мерлір виграв божевільний спринт на 3 етапі Джиро д’Італія-2024

Максим Розенко, Чемпіон

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