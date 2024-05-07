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Наполі націлився на зіркового одноклубника Малиновського

Сьогодні 19:55 201 0
Наполі націлився на зіркового одноклубника Малиновського
#Дженоа, #Наполі, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Руслан Малиновський, #Альберт Ґудмундссон

Джерело - Calciomercato.

Партнер Руслана Малиновського по Дженоа Альберт Ґудмундссон уже невдовзі може піти на підвищення. 26-річним ісландцем цікавиться Наполі. 

Про це повідомляє Calciomercato. 

Джерело зазначає, що у трансфері футболіста особисто зацікавлений спортивний директор Наполі Джованні Манна. Також на Ґудмундссона претендують Ювентус та Тоттенгем, але жоден з клубів ще не розпочав переговори. 

Дженоа оцінює свою головну зірку в 35 мільйонів євро. Альберт виступає за "грифонів" з січня 2022 року. Спершу він допоміг команді повернутися в Серію B, а вже в поточній кампанії став одним із головних відкриттів чемпіонату Італії. На його рахунку 16 голів та 4 асисти в 34 матчах цього сезону. 

Українські вболівальники знають про Ґудмундссона ще й завдяки його голу у ворота збірної України у вирішальному матчі за вихід на Євро-2024. В середині першого тайму Альберт майстерно накрутив кількох візаві, зокрема й Малиновського, та відправив м’яч у дальній кут воріт. 

Напередодні тієї гри Чемпіон детальніше розповідав про кар’єрний шлях головної зірки збірної Ісландії:

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