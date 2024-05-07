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Екснападник Челсі та Атлетико врятував від повені сотню людей

Сьогодні 21:27 94 0
Екснападник Челсі та Атлетико врятував від повені сотню людей
#Дієго Коста

Джерело - Сadena SER.

Екснападник Челсі та Атлетико Дієго Коста допоміг врятувати близько 100 людей від руйнівної повені в Бразилії.

Про це повідомляє видання Cadena SER.

Коста використав свій транспорт, щоб вивести людей із затоплених районів і врятувати тих, хто опинився в пастці. Сильна повінь пронеслася районом Ріу-Гранді-ду-Сул і забрала життя 83 людей. Дієго повертався додому джипом після тренування, коли натрапив на людей, які потребували допомоги. Cadena SER повідомила, що футболіст також заручився допомогою друзів, які привезли на допомогу гідроцикли.

Нагадаємо, що у лютому цього року Коста став гравцем бразильського Греміу.

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