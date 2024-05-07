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Силантьєв відповів на питання про Ломаченка: Не хочу лізти в політику

Сьогодні 20:28 197 0
Силантьєв відповів на питання про Ломаченка: Не хочу лізти в політику
#Бокс, #Василь Ломаченко, #Силантьєв

Джерело - Sport-express.ua.

Колишній народний депутат України та срібний призер Олімпійських ігор-2000 з плавання Денис Силантьєв вважає, що варто відокремлювати спорт і політику. 

Таку думку він висловив, відповідаючи на питання про ставлення до Василя Ломаченка в інтерв’ю Sport-express.ua. 

"Не хочу лізти в політику. Я хочу, щоб спорт і політика були окремо. Дуже шкода, коли спорт примішують до політики та починають використовувати це. Нехай це буде на розсуд суспільства та особисто Ломаченка", — сказав Силантьєв. 

Денис Силантьєв — один із найуспішніших плавців у історії незалежної України. У 2000 році він посів друге місце на Олімпіаді в Сіднеї, також він неодноразово вигравав чемпіонати Європи та світу. Після завершення спортивної кар’єри Стлантьєв розпочав політичну діяльність, зокрема у 2014 році пройшов у Верховну раду від Радикальної партії Олега Ляшка. 

Про Ломаченка та його позицію щодо російсько-української війни також висловився інший нардеп та олімпійський чемпіон Жан Беленюк. Зазначимо, що в нього кардинально інша точка зору з цього питання. 

Вже цієї неділі Василь проведе поєдинок з австралійцем Джорджем Камбососом за титули чемпіона IBF та IBO в легкій вазі. Чемпіон буде вести текстову трансляцію бою

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