Силантьєв відповів на питання про Ломаченка: Не хочу лізти в політику

Колишній народний депутат України та срібний призер Олімпійських ігор-2000 з плавання Денис Силантьєв вважає, що варто відокремлювати спорт і політику.

Таку думку він висловив, відповідаючи на питання про ставлення до Василя Ломаченка в інтерв’ю Sport-express.ua.

"Не хочу лізти в політику. Я хочу, щоб спорт і політика були окремо. Дуже шкода, коли спорт примішують до політики та починають використовувати це. Нехай це буде на розсуд суспільства та особисто Ломаченка", — сказав Силантьєв.

Денис Силантьєв — один із найуспішніших плавців у історії незалежної України. У 2000 році він посів друге місце на Олімпіаді в Сіднеї, також він неодноразово вигравав чемпіонати Європи та світу. Після завершення спортивної кар’єри Стлантьєв розпочав політичну діяльність, зокрема у 2014 році пройшов у Верховну раду від Радикальної партії Олега Ляшка.

Про Ломаченка та його позицію щодо російсько-української війни також висловився інший нардеп та олімпійський чемпіон Жан Беленюк. Зазначимо, що в нього кардинально інша точка зору з цього питання.

Вже цієї неділі Василь проведе поєдинок з австралійцем Джорджем Камбососом за титули чемпіона IBF та IBO в легкій вазі. Чемпіон буде вести текстову трансляцію бою.