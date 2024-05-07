Головне
Джиро та суворі реалії українського велоспорту
Сьогодні 13:17 3108
Анчелотті розповів, хто захищатиме ворота Реала в матчі проти Баварії
Сьогодні 16:44 307
Лінник оновив рекорд України на 200 м вільним стилем, який тримався 16 років
Сьогодні 09:25 2804
ПСЖ прийме Боруссію в матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 09:10 320 1
Ломаченко — Камбосос: ОНЛАЙН (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Сьогодні 09:00 534
Рейтинг HLTV: NAVI зберегли свою позицію, Monte піднялися на 2 сходинки
Сьогодні 08:06 11501
Стало відомо, скільки заробить Ломаченко за бій із Камбососом
Сьогодні 06:30 24846 2
Вілсон уперше в кар'єрі став чемпіоном світу зі снукеру
Сьогодні 01:01 7505
Ліон вирвав перемогу над Ліллем у неймовірному матчі з 7 голами
Сьогодні 00:27 443
Крістал Пелес сенсаційно розгромив Манчестер Юнайтед у матчі АПЛ
Сьогодні 00:03 735
Прямі трансляції
Жирона — Барселона — онлайн-трансляція LIVE — Ла Ліга
Жирона — Барселона — онлайн-трансляція LIVE — Ла Ліга
03.05.2024 01:40 599
Кудрівка-Нива — Інгулець — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Кудрівка-Нива — Інгулець — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
02.05.2024 19:16 358
Агробізнес — Лівий берег — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Агробізнес — Лівий берег — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
02.05.2024 18:48 608
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
28.04.2024 11:19 970
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
28.04.2024 07:21 1022

Лілль — Ліон 3:4: огляд суперматчу Ліги 1

Сьогодні 17:07 95 0
Лілль — Ліон 3:4: огляд суперматчу Ліги 1
#Чемпіонат Франції, Ліга 1, #Лілль, #Ліон

Джерело - Чемпіон.

Ліон здобув виїзну перемогу над Ліллем у межах 32 туру французької Ліги 1.

Поєдинок завершився з рахунком 3:4. Команди створили гольову феєрію. Окремої уваги заслуговують останні 10 хвилин матчу, впродовж яких було забито 4 м'ячі. Вирішальними стали два голи Ліона на 88 та 90+2 хвилинах.

Огляд

Чемпіонат Франції — Ліга 1 
32 тур, 6 травня

Лілль — Ліон 3:4 (2:0)

Голи: 1:0 — 21 Диакіте, 2:0 — 37 Жегрова, 2:1 — 65 Бенрахма, 2:2 — 82 Фофана, 3:2 — 86 Диакіте, 3:3 — 89 Ляказетт, 3:4 — 90+2 Бальде.

Напередодні Ренн вирвав перемогу над Мецом, а Монако розгромив Клермон.

У 31 турі чемпіонату монегаски на виїзді програли Ліону, що дозволило ПСЖ достроково стати чемпіоном Франції.

Коментарі ()
Популярне зараз
Рейтинг HLTV: NAVI зберегли свою позицію, Monte піднялися на 2 сходинки Рейтинг HLTV: NAVI зберегли свою позицію, Monte піднялися на 2 сходинки 11501
Стало відомо, скільки заробить Ломаченко за бій із Камбососом Стало відомо, скільки заробить Ломаченко за бій із Камбососом 24846 2
IBF позбавить титула переможця бою Усик — Ф’юрі IBF позбавить титула переможця бою Усик — Ф’юрі 13614
Вілсон уперше в кар'єрі став чемпіоном світу зі снукеру Вілсон уперше в кар'єрі став чемпіоном світу зі снукеру 7505
КДК УАФ оштрафував Динамо КДК УАФ оштрафував Динамо 9228 3
Юлія Довбик: Вірю, що чемпіонат Європи — це наш турнір Юлія Довбик: Вірю, що чемпіонат Європи — це наш турнір 14217
Рекомендуємо
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 38952
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 341564 9
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 22426 1
34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 66433
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 167908 1
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 17012 2