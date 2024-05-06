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Українки дізналися потенційних суперниць на турнірі в Римі

Сьогодні 15:49 179 0
Українки дізналися потенційних суперниць на турнірі в Римі
#Ангеліна Калініна, #Марта Костюк, #Еліна Світоліна, #Леся Цуренко, #Даяна Ястремська

Джерело - Чемпіон.

Українські тенісистки дізналися імена перших потенційних суперниць в основній сітці Internazionali BNL d’Italia - WTA 1000 в Римі (Італія). У турнірі беруть участь Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Леся Цуренко та Ангеліна Калініна.

Відразу 4 з 5 представниць України є сіяними на турнірі, тож розпочнуть змагання аж із 2-го кола.

Результати жеребкування для українок:

Перше коло

  • Леся Цуренко (44) — Донна Векич (37)

Друге коло

  • Еліна Світоліна (19) — Сара Еррані (93)/Аманда Анісімова (237)
  • Марта Костюк (20) — Наомі Осака(143)/Клара Бюрель (45)
  • Ангеліна Калініна (31) — Леся Цуренко (44)/Донна Векич (37)
  • Даяна Ястремська (33) —  кваліфаєрка /кваліфаєрка

Чинною чемпіонкою турніру є представниця Казахстану Єлєна Рибакіна, яка торік у фіналі перемогла Калініну (не змогла дограти матч через травму).

Основна сітка Відкритого чемпіонату Італії-2024 триватиме з 7 до 18 травня. Орієнтовний час початку матчів ставатиме відомим увечері перед кожним наступним ігровим днем.

Зазначимо, що турнір у Римі двічі вигравала Світоліна — у 2017 та 2018 роках.

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