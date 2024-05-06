Збірна України назвала склад на ліцензійний турнір на Олімпіаду-2024

Став відомий склад збірної України зі спортивної боротьби на олімпійський відбірковий турнір, який відбудеться у Стамбулі (Туреччина).

Про це повідомляє uww.org.

Склад збірної України

Вільна боротьба (жінки): Марія Винник (53 кг), Аліна Грушина (57 кг), Аліна Бережна (68 кг), Анастасія Осняч (76 кг).

Вільна боротьба (чоловіки): Андрій Яценко (57 кг), Ерік Арушанян (65 кг), Вадим Цуркан (74 кг), Василь Михайлов (86 кг), Муразі Мчедлідзе (97 кг), Олександр Хоцянівський (125 кг).

Греко-римська боротьба: Віктор Петрик (60 кг), Володимир Яковлєв (77 кг), Владлен Козлюк (97 кг), Михайло Вишнивецький (130 кг)

Турнір відбудеться з 9 по 12 травня.

У кожній ваговій категорії буде розіграно три останні путівки на Олімпійські ігри 2024 року в Парижі. Двоє фіналістів кожної категорії автоматично отримають путівки до Парижа, а ще одна ліцензія буде розіграна в матчах за третє місце.

Наразі збірна України вже має чотири ліцензії на ігри у Парижі, які здобули — Жан Беленюк у греко-римській боротьбі (до 87 кг), Ірина Коляденко (до 62 кг) у жіночій боротьбі, Парвіз Насібов у греко-римській боротьбі (до 67 кг) та Оксана Лівач у жіночій боротьбі (до 50 кг).

Напередодні російських "класиків" не допустили на завершальний кваліфікаційний турнір до ОІ-2024.