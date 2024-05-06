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Дніпро-1 з голом Гаджиєва здолав Кривбас у 27 турі УПЛ

Сьогодні 16:43 706 0
Дніпро-1 з голом Гаджиєва здолав Кривбас у 27 турі УПЛ
#Кривбас, #СК Дніпро-1, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

СК Дніпро-1 обіграв Кривбас у  27 турі чемпіонату України з футболу.

Матч завершився з рахунком 1:0.

Дніпро-1 відкрив рахунок у грі на початку другого тайму, після потужного пострілу Раміка Гаджиєва. Нападник з лінії штрафного майданчика обвідним ударом пробив голкіпера Кривбаса (1:0).

Надалі криворіжці всіма силами старалися відігратися, а дніпряни намагалися зловити їх на контратаках.

Зазначимо, що гра тричі переривалася через повітряну тривогу.

Дніпро-1 завдяки перемозі піднявся на 4 сходинку в турнірній таблиці з 45 очками в активі. Кривбас з 54 балами йде третім.

Чемпіонат України — УПЛ
27 тур, 6 травня

СК Дніпро-1 — Кривбас 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 57 Гаджиєв

Дніпро-1: Волинець, Мірошніченко, Адамюк, Сваток, Пасіч, Бабенко, Очеретько, Рубчинський, Лєднєв (86 Когут), Гаджиєв (75 Третяков), Ківінда (75 Філіппов)

Кривбас: Маханьков, Бандейра, Сантіні (68 Безкоровайний), Стецьков, Дібанго, Хомченовський (63 Твердохліб), Бізімана, Кузик (63 Понєдєльнік), Луньов (76 Татарков), Задерака (63 Соса), Кожушку

Попередження: 33 Лєднєв

Перемога дозволила СК Дніпро-1 зберегти головного тренера Юрія Максимова, який перед грою пообіцяв покинути клуб у випадку, якщо його команда не переможе Кривбас.

Наступний матч дніпряни зіграють 12 травня проти Олександрії, а криворіжці цього ж дня зустрінуться з Поліссям.

Напередодні Олександрія з дублем Михайленка зіграла унічию з Рухом, Динамо розтрощило Колос, а Шахтар розгромно переміг Чорноморець.

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