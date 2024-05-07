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28.04.2024 07:21 1022

Шахтар назвав ціну Судакова

Сьогодні 16:59 165 0
Шахтар назвав ціну Судакова
#Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ, #Челсі, #Георгій Судаков, #Шахтар Донецьк

Джерело - tuttomercatoweb.com.

Керівництво донецького Шахтаря визначилось з ціною за трансфер півзахисника Георгія Судакова.

Про це повідомляє TUTTOmercatoWEB.

За гравцем стежать клуби Серії А — Наполі та Ювентус. Також інтерес до півзахисника проявляють команди Англійської Прем'єр-ліги, серед яких Челсі, Арсенал, Ліверпуль та Манчестер Сіті.

"Гірники" хочуть отримати за продаж 21-річного футболіста 70 млн євро.

Раніше Судаков підписав нову угоду з Шахтарем, яка розрахована до 2028 року. У поточному сезоні він відіграв 32 матчі за донецький клуб в усіх турнірах. На рахунку півзахисника — 7 голів та 2 асисти.

Напередодні повідомлялося, що Челсі провів переговори з представниками Георгія.

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