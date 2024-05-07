Анчелотті розповів, хто захищатиме ворота Реала в матчі проти Баварії

Джерело - Чемпіон.

Українець Андрій Лунін буде захищати ворота Реала в матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти Баварії

Про це заявив головний тренер мадридців Карло Анчелотті на передматчевій пресконференції.

"Грати буде Лунін. Якщо я сьогодні ввечері не передумаю. Так, він зіграє. План для гравця, який повертається після такої серйозної травми, не змінюється через одну гру. Тібо стояв, тому що він був фантастичний. І тепер йому доведеться не поспішати, щоб досягти своєї найкращої версії. План не змінився через гру з Кадісом", — сказав італійський фахівець.

Нагадаємо, українець не потрапив у стартовий склад Реала в останньому матчі Ла Ліги з Кадісом. Місце в рамці воріт зайняв бельгієць Тібо Куртуа, який нещодавно відновився від травми.

Матч між Реалом та Баварією відбудеться 8 травня. Початок — о 22:00 за київським часом.

В першому поєдинку півфіналу ЛЧ команди розписали бойову нічию — 2:2.