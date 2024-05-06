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Топклуб АПЛ провів переговори з представниками Судакова

Сьогодні 17:40 236 0
Топклуб АПЛ провів переговори з представниками Судакова
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Чемпіонат України, УПЛ, #Челсі, #Георгій Судаков, #Шахтар Донецьк

Джерело - Daily Mail.

Челсі провів переговори з представниками півзахисника Шахтаря та збірної України Георгія Судакова. 

Про це повідомляє Daily Mail. 

За інформацією джерела, протягом останніх тижнів Челсі встановив перші контакти з оточенням гравця, аби з’ясувати його потенційну вартість. Ймовірно, "аристократи" вже провели переговори й із генеральним директором Шахтаря Сергієм Палкіним, оскільки він відвідав нещодавній матч проти Евертона, в якому Челсі здобув розгромну перемогу з рахунком 6:0

Джерело підтверджує інформацію, що Судаковим також цікавляться Манчестер Сіті, Ліверпуль, Арсенал, а також клуби італійської Серії А. Шахтар оцінює свій головний актив у 65 мільйонів євро. 

Нагадаємо, раніше Челсі вже купляв головну зірку "гірників". Це сталося в січні 2023 року, коли "сині" за 70+30 мільйонів євро придбали Михайла Мудрика. 

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