Топклуб АПЛ провів переговори з представниками Судакова

Джерело - Daily Mail.

Челсі провів переговори з представниками півзахисника Шахтаря та збірної України Георгія Судакова.

Про це повідомляє Daily Mail.

За інформацією джерела, протягом останніх тижнів Челсі встановив перші контакти з оточенням гравця, аби з’ясувати його потенційну вартість. Ймовірно, "аристократи" вже провели переговори й із генеральним директором Шахтаря Сергієм Палкіним, оскільки він відвідав нещодавній матч проти Евертона, в якому Челсі здобув розгромну перемогу з рахунком 6:0.

Джерело підтверджує інформацію, що Судаковим також цікавляться Манчестер Сіті, Ліверпуль, Арсенал, а також клуби італійської Серії А. Шахтар оцінює свій головний актив у 65 мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше Челсі вже купляв головну зірку "гірників". Це сталося в січні 2023 року, коли "сині" за 70+30 мільйонів євро придбали Михайла Мудрика.