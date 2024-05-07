Жирона повинна отримати дозвіл від УЄФА на участь в ЛЧ через партнерство з Ман Сіті

Джерело - ESPN.

Жирона змушена чекати на дозвіл УЄФА на участь у Лізі чемпіонів наступного сезону через те, що клуб-партнер Манчестер Сіті також забезпечив собі місце у турнірі.

Про це повідомляє ESPN з посиланням на свої джерела.

За інформацією видання, Жирона має отримати дозвіл через те, що 47% акцій клубу належить City Football Group — холдингу, що володіє Ман Сіті.

Згідно з регламентом УЄФА, якщо два клуби, що належать одним власникам, отримують право зіграти в одному й тому самому єврокубковому турнірі, місце в ньому отримує команда, яка посіла найвище місце у своєму внутрішньому чемпіонаті. Якщо команди фінішують на однакових позиціях, то путівка дістанеться тій із них, у якої найвищий коефіцієнт у клубному рейтингу.

Зазначається, Жирону навряд чи понизять у статусі до учасника Ліги Європи, але влітку клубу доведеться довести свою організаційну незалежність від Манчестер Сіті в органі фінансового контролю клубів УЄФА.

Джерело додає, що інші клуби-партнери, Лейпциг та Зальцбург, що належать групі Red Bull, отримали дозвіл на спільну участь у Лізі чемпіонів в останніх сезонах, а в липні минулого року УЄФА прийняв кілька клубів до своїх змагань, попри занепокоєння з приводу потенційних питань спільної власності.

У травні 2023 року з'являлась інформація, що УЄФА все-таки допустить Жирону до єврокубків.