Головне
Мілан здобув неймовірну перемогу в спринті на 4 етапі Джиро д’Італія-2024
Сьогодні 18:37 1408
Попович — після перемоги його команди на 4 етапі Джиро: Вчора у нас виникло непорозуміння між хлопцями
Сьогодні 19:30 174
Анчелотті розповів, хто захищатиме ворота Реала в матчі проти Баварії
Сьогодні 16:44 637
Джиро та суворі реалії українського велоспорту
Сьогодні 13:17 3392 1
Лінник оновив рекорд України на 200 м вільним стилем, який тримався 16 років
Сьогодні 09:25 2944
ПСЖ прийме Боруссію в матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 09:10 335 1
Ломаченко — Камбосос: ОНЛАЙН (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Сьогодні 09:00 581
Рейтинг HLTV: NAVI зберегли свою позицію, Monte піднялися на 2 сходинки
Сьогодні 08:06 11527
Стало відомо, скільки заробить Ломаченко за бій із Камбососом
Сьогодні 06:30 26294 4
Вілсон уперше в кар'єрі став чемпіоном світу зі снукеру
Сьогодні 01:01 7649
Прямі трансляції
Жирона — Барселона — онлайн-трансляція LIVE — Ла Ліга
Жирона — Барселона — онлайн-трансляція LIVE — Ла Ліга
03.05.2024 01:40 602
Кудрівка-Нива — Інгулець — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Кудрівка-Нива — Інгулець — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
02.05.2024 19:16 362
Агробізнес — Лівий берег — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Агробізнес — Лівий берег — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
02.05.2024 18:48 611
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
28.04.2024 11:19 974
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
28.04.2024 07:21 1024

Жирона повинна отримати дозвіл від УЄФА на участь в ЛЧ через партнерство з Ман Сіті

Сьогодні 20:08 54 0
Жирона повинна отримати дозвіл від УЄФА на участь в ЛЧ через партнерство з Ман Сіті
#Жирона, #Ліга чемпіонів, #Манчестер Сіті, #УЄФА

Джерело - ESPN.

Жирона змушена чекати на дозвіл УЄФА на участь у Лізі чемпіонів наступного сезону через те, що клуб-партнер Манчестер Сіті також забезпечив собі місце у турнірі.

Про це повідомляє ESPN з посиланням на свої джерела.

За інформацією видання, Жирона має отримати дозвіл через те, що 47% акцій клубу належить City Football Group — холдингу, що володіє Ман Сіті. 

Згідно з регламентом УЄФА, якщо два клуби, що належать одним власникам, отримують право зіграти в одному й тому самому єврокубковому турнірі, місце в ньому отримує команда, яка посіла найвище місце у своєму внутрішньому чемпіонаті. Якщо команди фінішують на однакових позиціях, то путівка дістанеться тій із них, у якої найвищий коефіцієнт у клубному рейтингу.

Зазначається, Жирону навряд чи понизять у статусі до учасника Ліги Європи, але влітку клубу доведеться довести свою організаційну незалежність від Манчестер Сіті в органі фінансового контролю клубів УЄФА.

Джерело додає, що інші клуби-партнери, Лейпциг та Зальцбург, що належать групі Red Bull, отримали дозвіл на спільну участь у Лізі чемпіонів в останніх сезонах, а в липні минулого року УЄФА прийняв кілька клубів до своїх змагань, попри занепокоєння з приводу потенційних питань спільної власності.

У травні 2023 року з'являлась інформація, що УЄФА все-таки допустить Жирону до єврокубків.

Коментарі ()
Популярне зараз
IBF позбавить титула переможця бою Усик — Ф’юрі IBF позбавить титула переможця бою Усик — Ф’юрі 14972
Вілсон уперше в кар'єрі став чемпіоном світу зі снукеру Вілсон уперше в кар'єрі став чемпіоном світу зі снукеру 7649
КДК УАФ оштрафував Динамо КДК УАФ оштрафував Динамо 9787 3
Льюїс змінив думку щодо Усика Льюїс змінив думку щодо Усика 7787
Стало відомо, скільки заробить Ломаченко за бій із Камбососом Стало відомо, скільки заробить Ломаченко за бій із Камбососом 26294 4
Рейтинг HLTV: NAVI зберегли свою позицію, Monte піднялися на 2 сходинки Рейтинг HLTV: NAVI зберегли свою позицію, Monte піднялися на 2 сходинки 11527
Рекомендуємо
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 110054
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 47058
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 361426
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 7272 2
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 37484 1
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 62439