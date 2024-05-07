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Лінник оновив рекорд України на 200 м вільним стилем, який тримався 16 років

На наступних стартах спробує завоювати олімпійську ліцензію.
Сьогодні 09:25 158 0
Лінник оновив рекорд України на 200 м вільним стилем, який тримався 16 років
Фото: Nikola Krstic
#Плавання, #Ілля Лінник, #Сергій Адвена

Джерело - Суспільне Спорт.

Український плавець Ілля Лінник оновив рекорд України на 200 метрів вільним стилем в олімпійському басейні на чемпіонаті України-2024, який проходить у Києві. Він подолав дистанцію за 1:48.13 хвилин і покращив національний рекорд, який тримався 16 років, на 0,05 секунди.

Попереднє досягнення було встановлено на Олімпійських іграх-2008 Сергієм Адвеною (1:48,18 хвилин).

Раніше особистим рекордом 23-річного киянина Лінника на 200-метрівці вільним стилем був результат на турнірі в Люксембурзі, встановлений у квітні 2024 року. Тоді плавець подолав дистанцію за 1:48,63 хвилин. На всеукраїнських змаганнях Ілля покращивши свій минулий час на 0,5 секунди.

На наступних стартах Лінник спробує завоювати олімпійську ліцензію.

Нагадаємо, Україна стала сьомою в чоловічій естафеті 4 x 50 вільним стилем на чемпіонаті світу з плавання на короткій воді. А на чемпіонаті Європи з водних видів спорту в естафеті 4 х 100 метрів серед чоловіків посіла 6-те місце.

У складі збірної на обох стартах також виступав Ілля Лінник.

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