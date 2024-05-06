Ломаченко — про Камбососа: Мені комфортно проти таких суперників

Джерело - Fox Sports.

Колишній чемпіон світу Василь Ломаченко (17-3, 11 КО) вважає, що австралійський боксер Джордж Камбосос (21-2, 10 KO) зручний для нього суперник.

Про це українець розповів порталу Fox Sports.

"Це Джордж Камбосос – і це не складний вибір суперника, просто цифри. Джордж був непереможним чемпіоном світу, мав 4 титули. Він справжній воїн, який завжди старається перемогти. Це добре для боксу. Камбосос добре в ньому розбирається.

Стиль Джорджа дуже й дуже агресивний. Має потужний удар. А це значить, що мені підходить його стиль. Мені комфортно проти таких суперників. Він має силу удару, швидкість, завжди йде вперед. Стилі роблять бої. Ми наполегливо готувалися до цього", — сказав Ломаченко.

Бій Камбососа з Ломаченком за вакантний пояс IBF відбудеться 12 травня Австралії.

У своєму останньому поєдинку Джордж у липні 2023 року рішенням більшості суддів здолав Максі Г’юза. Водночас Василь у травні 2023-го поступився Девіну Хейні.

Раніше колишній чемпіон Олександр Гвоздик заявив, що Ломаченко не є українським героєм.