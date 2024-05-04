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Епік в ендшпілі матчу Лутон — Евертон: удар бісіклетою з кількох метрів, героїчні сейви та очманілий погляд тренера господарів

Сьогодні 14:40 Ігор Чернявський 56 0
Епік в ендшпілі матчу Лутон — Евертон: удар бісіклетою з кількох метрів, героїчні сейви та очманілий погляд тренера господарів
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Евертон, #Лутон, #Джордан Пікфорд

Джерело - Чемпіон.

У п’ятницю, 3 травня, Лутон приймав Евертон у матчі-відкритті 36 туру Англійської Прем’єр-ліги. Здавалося б, далеко не найцікавіша вивіска, але вже в першому таймі команди обмінялися голами, а наприкінці зустрічі влаштували справжній фестиваль видовищних моментів. 

Рахунок 1:1 аж ніяк не влаштовував господарів, які відчайдушно борються за виживання, тому на останніх хвилинах вони влаштували справжній штурм воріт Евертона. Все почалося з удару головою Люка Беррі, після якого Джордану Пікфорду довелося витягати м’яч з нижнього кута!

Лутон заробив кутовий, на який прибіг навіть воротар — ось наскільки жаданою було перемога для новачків АПЛ! Висока подача пішла на дальній кут воротарського, де всюдисущий Беррі ідеально склався для удару "бісіклетою", але поцілив у голкіпера… Вираз обличчя головного тренера Лутона Роберта Едвардса найкраще описує емоції від побаченого. 

Але й на цьому не все! Господарі мали ще один вбивчий момент, коли Ендрюс Таунсенд ідеально стелив м’яч у дальній кут, але на заваді стала нога Джарреда Брантвейта! Цей парад змарнованих нагод треба бачити на власні очі. 

Після матчу гравцям Лутона залишалося тільки кусати лікті від розпачу, адже перемога дозволила б їм принаймні тимчасово залишити зону вильоту АПЛ. Натомість "капелюшникам" залишається сподіватися, що їхній головний конкурент Ноттінгем Форест втратить очки з головними невдахами сезону — Шеффілд Юнайтед. 

Становище на дні турнірної таблиці АПЛ

17. Ноттінгем Форест — 26 очок (35 матчів)

18. Лутон — 26 (36)

19. Бернлі — 24 (35)

20. Шеффілд Юнайтед — 16 (35)

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