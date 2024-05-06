Головне
У гонитві за Погачаром: бельгієць Мерлір виграв божевільний спринт на 3 етапі Джиро д’Італія-2024
Сьогодні 19:17 469
Топклуб АПЛ провів переговори з представниками Судакова
Сьогодні 17:40 2565
ФІФА представила перший в історії рейтинг футзальних збірних
Сьогодні 17:17 394
Дніпро-1 з голом Гаджиєва здолав Кривбас у 27 турі УПЛ
Сьогодні 16:43 2329
Іноуе нокаутував Нері та захистив титул абсолютного чемпіона світу
Сьогодні 15:30 297
На війні загинув славетний український важкоатлет
Сьогодні 13:40 1209
Український жіночий теніс бере нові висоти: дві представниці — у топ-20 рейтингу
Сьогодні 13:03 950
Збірна України з хортингу виграла загальний залік чемпіонату світу
Сьогодні 12:44 315
Блохіну сказав, що на поле не вийду: Рикун – про кар'єру, курйози, Маркевича та збірну
Сьогодні 12:02 15646
Ганьба дня: s1mple засвітився на концерті російського репера
Сьогодні 11:55 17831 10
Прямі трансляції
Жирона — Барселона — онлайн-трансляція LIVE — Ла Ліга
Жирона — Барселона — онлайн-трансляція LIVE — Ла Ліга
03.05.2024 01:40 566
Кудрівка-Нива — Інгулець — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Кудрівка-Нива — Інгулець — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
02.05.2024 19:16 328
Агробізнес — Лівий берег — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Агробізнес — Лівий берег — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
02.05.2024 18:48 577
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
28.04.2024 11:19 940
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
28.04.2024 07:21 986

У гонитві за Погачаром: бельгієць Мерлір виграв божевільний спринт на 3 етапі Джиро д’Італія-2024

Сьогодні 19:17 469 0
У гонитві за Погачаром: бельгієць Мерлір виграв божевільний спринт на 3 етапі Джиро д’Італія-2024
#Джиро д'Італія, #Тадей Погачар

Джерело - Чемпіон.

6 травня відбувся третій етап велобагатоденки Джиро д’Італія-2024. З мінімальним відривом першим фінішував бельгійський гонщик команди Soudal Quick-Step Тім Мерлір. Учасники гонки стартували в Новаррі та подолали 166 кілометрів до Фоссано. 

За 3 км до фінішу на раптову атаку Міккеле Оноре зреагували лідери загального заліку Тадей Погачар та Герайнт Томас. Та й так зреагували, що у спробах закрити відрив Погачар з Томасом ледь не втекли від спринтерських потягів. Зрештою, спринтерам все ж вдалося наздогнати утікачів за 300 метрів до фінішу, який з мінімальною перевагою вирвав бельгієць Тім Мерлір.

Топ-5 третього етапу Джиро д’Італія-2024

  1. Тім Мерлір (Бельгія, команда Soudal Quick-Step)
  2. Джонатан Мілан (Італія , Lidl-Trek)
  3. Біньям Гірмай (Еритрея, Intermarché-Wanty)
  4. Єнте Бірманс (Бельгія, ARKEA-B&B HOTELS)
  5. Люнд Андерсен (Данія, Team dsm-firmenich PostNL)

У загальному заліку продовжує лідирувати словенський гонщик команди UAE Team Emirates Тадей Погачар, який напередодні впевнено виграв другий етап. Нагадаємо, в перший день Джиро д’Італія-2024 сенсаційну перемогу здобув Хонатан Нарваєс з команди Ineos Grenadiers. 

Коментарі ()
Популярне зараз
Блохіну сказав, що на поле не вийду: Рикун – про кар'єру, курйози, Маркевича та збірну Блохіну сказав, що на поле не вийду: Рикун – про кар'єру, курйози, Маркевича та збірну 15646
Рейтинг ATP: Урсу вчергове оновив особистий рекорд Рейтинг ATP: Урсу вчергове оновив особистий рекорд 101248
Норріс здобув першу перемогу в кар'єрі: результати Гран-прі Маямі Норріс здобув першу перемогу в кар'єрі: результати Гран-прі Маямі 8299
Ганьба дня: s1mple засвітився на концерті російського репера Ганьба дня: s1mple засвітився на концерті російського репера 17831 10
Рейтинг WTA: Костюк вперше потрапила до топ-20, Світоліна залишилася першою ракеткою України Рейтинг WTA: Костюк вперше потрапила до топ-20, Світоліна залишилася першою ракеткою України 406984 13
Ф'юрі — про бій з Усиком: Побачите, як Кролик тікає Ф'юрі — про бій з Усиком: Побачите, як Кролик тікає 13243
Рекомендуємо
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 325267
Історія дня. Під час виступів у НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів у НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 24203
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 47008
Посадили президента федерації і п'ять його заступників, один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників, один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 100674
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 30849
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 167820 1