У гонитві за Погачаром: бельгієць Мерлір виграв божевільний спринт на 3 етапі Джиро д’Італія-2024

6 травня відбувся третій етап велобагатоденки Джиро д’Італія-2024. З мінімальним відривом першим фінішував бельгійський гонщик команди Soudal Quick-Step Тім Мерлір. Учасники гонки стартували в Новаррі та подолали 166 кілометрів до Фоссано.

За 3 км до фінішу на раптову атаку Міккеле Оноре зреагували лідери загального заліку Тадей Погачар та Герайнт Томас. Та й так зреагували, що у спробах закрити відрив Погачар з Томасом ледь не втекли від спринтерських потягів. Зрештою, спринтерам все ж вдалося наздогнати утікачів за 300 метрів до фінішу, який з мінімальною перевагою вирвав бельгієць Тім Мерлір.

🆚 💗 The peloton against the Maglia Rosa. It took everything for the fast men of the #GirodItalia to compete for the win in Fossano, but the sprinters prevailed.



⏪ The @Continentaltire Ultimo Kilometro ⤵️#Continental #ContinentalItalia #SafetySponsorOfTheRoad pic.twitter.com/fTcMFmhn7F