ПСЖ прийме Боруссію в матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
У матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА з футболу сезону-2023/24 Парі Сен-Жермен прийматиме дортмундську Боруссію.
Гра відбудеться у вівторок, 7 травня. Початок — о 22:00 за київським часом. Дивитися трансляцію поєдинку можна на медіасервісі MEGOGO.
Нагадаємо, перша півфінальна зустріч завершилася мінімальною перемогою німецької команди. Єдиний гол у матчі забив нападник Ніклас Фуллькруг.
В іншій парі мадридський Реал з Андрієм Луніним у воротах розписав бойову нічию з мюнхенською Баварією. В активі українського голкіпера — три сейви. Матч-відповідь відбудеться 8 травня в Мадриді.
Фінал ЛЧ проведуть 1 червня 2024 року на стадіоні "Вемблі" у Лондоні.