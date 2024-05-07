ПСЖ прийме Боруссію в матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

У матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА з футболу сезону-2023/24 Парі Сен-Жермен прийматиме дортмундську Боруссію.

Гра відбудеться у вівторок, 7 травня. Початок — о 22:00 за київським часом. Дивитися трансляцію поєдинку можна на медіасервісі MEGOGO.

Нагадаємо, перша півфінальна зустріч завершилася мінімальною перемогою німецької команди. Єдиний гол у матчі забив нападник Ніклас Фуллькруг.

В іншій парі мадридський Реал з Андрієм Луніним у воротах розписав бойову нічию з мюнхенською Баварією. В активі українського голкіпера — три сейви. Матч-відповідь відбудеться 8 травня в Мадриді.

Фінал ЛЧ проведуть 1 червня 2024 року на стадіоні "Вемблі" у Лондоні.