Рейтинг ATP: Урсу вчергове оновив особистий рекорд

Джерело - ATP.
Асоціація професійних тенісистів (ATP) представила оновлений рейтинг гравців.
Найкращим серед українців залишається Віталій Сачко (184), який піднявся на п'ять позицій.
Варто виокремити прогрес Вадима Урсу, який вчергове оновив особистий рекорд, піднявшись на 347 сходинку.
Лідирувати в рейтингу продовжує серб Новак Джокович. Росіянин Андрєй Рубльов піднявся на 6-ту сходинку після перемоги на турнірі в Мадриді.
Рейтинг ATP
(оновлено 6 травня 2024 року)
|1 (1)
|Новак Джокович (Сербія)
|9990
|2 (2)
|Яннік Сіннер (Італія)
|8860
|3 (3)
|Карлос Алькарас (Іспанія)
|7345
|4 (4)
|Даніїл Мєдвєдєв
|7195
|5 (5)
|Александр Звєрєв (Німеччина)
|5435
|6 (8)
|Андрєй Рубльов
|4740
|7 (6)
|Каспер Рууд (Норвегія)
|4535
|8 (7)
|
Стефанос Ціціпас (Греція)
|3860
|9 (9)
|Хуберт Хуркач (Польща)
|3730
|10 (10)
|Грігор Дімітров (Болгарія)
|3605
|184 (189)
|Віталій Сачко (Україна)
|327
|242 (240)
|Ілля Марченко (Україна)
|241
|
347 (349)
|Вадим Урсу (Україна)
|149
|426 (407)
|Ерік Ваншельбойм (Україна)
|106
|432 (425)
|Олексій Крутих (Україна)
|104