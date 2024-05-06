Рейтинг ATP: Урсу вчергове оновив особистий рекорд

Асоціація професійних тенісистів (ATP) представила оновлений рейтинг гравців.

Найкращим серед українців залишається Віталій Сачко (184), який піднявся на п'ять позицій.

Варто виокремити прогрес Вадима Урсу, який вчергове оновив особистий рекорд, піднявшись на 347 сходинку.

Лідирувати в рейтингу продовжує серб Новак Джокович. Росіянин Андрєй Рубльов піднявся на 6-ту сходинку після перемоги на турнірі в Мадриді.

Рейтинг ATP

(оновлено 6 травня 2024 року)



