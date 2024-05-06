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Рейтинг ATP: Урсу вчергове оновив особистий рекорд

ATP оновив рейтинг тенісистів.
Сьогодні 09:33 101079
Рейтинг ATP: Урсу вчергове оновив особистий рекорд
#ATP, #Ілля Марченко, #Віталій Сачко, #Олексій Крутих, #Ерік Ваншельбойм, #Вадим Урсу

Джерело - ATP.

Асоціація професійних тенісистів (ATP) представила оновлений рейтинг гравців. 

Найкращим серед українців залишається Віталій Сачко (184), який піднявся на п'ять позицій.

Варто виокремити прогрес Вадима Урсу, який вчергове оновив особистий рекорд, піднявшись на 347 сходинку. 

Лідирувати в рейтингу продовжує серб Новак Джокович. Росіянин Андрєй Рубльов піднявся на 6-ту сходинку після перемоги на турнірі в Мадриді.

 Рейтинг ATP

(оновлено 6 травня 2024 року)

1 (1) Новак Джокович (Сербія) 9990
2 (2) Яннік Сіннер (Італія) 8860
3 (3) Карлос Алькарас (Іспанія) 7345
4 (4) Даніїл Мєдвєдєв 7195
5 (5) Александр Звєрєв (Німеччина) 5435
6 (8) Андрєй Рубльов 4740
7 (6) Каспер Рууд (Норвегія) 4535
8 (7)

Стефанос Ціціпас (Греція)

 3860
9 (9) Хуберт Хуркач (Польща) 3730
10 (10) Грігор Дімітров (Болгарія) 3605
184 (189) Віталій Сачко (Україна) 327
242 (240) Ілля Марченко (Україна) 241

347 (349)

 Вадим Урсу (Україна) 149
426 (407) Ерік Ваншельбойм (Україна) 106
432 (425) Олексій Крутих (Україна) 104
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