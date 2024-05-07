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Легендарний захисник повернеться в Бразилію після 15 років виступу в Європі

Сьогодні 19:29 114 0
Легендарний захисник повернеться в Бразилію після 15 років виступу в Європі
#Флуміненсе, #Челсі, #Тьяго Сілва

Джерело - Чемпіон.

Центральний захисник Челсі Тіагу Сілва продовжить кар'єру в Бразилії.

Флуміненсе офіційно оголосив про підписання дворічного контракту з 39-річним футболістом.

Зазначимо, Сілва виступав у європейських топчемпіонатах з 2009 року. За цей період бразилець грав за італійський Мілан, французький ПСЖ та англійський Челсі, з яким виграв свій найважливіший трофей в кар'єрі — Лігу чемпіонів у сезоні-2020/21.

Додамо, що Тіагу є вихованцем Флуміненсе. Гравець вперше опинився у Європі взимку 2005 року, коли приєднався до Порту. Також він повертався в бразильський клуб у 2006-2009 роках, перед тим, як перейшов до італійської Серії А за 10 мільйонів євро.

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