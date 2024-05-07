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Попович — після перемоги його команди на 4 етапі Джиро: Вчора у нас виникло непорозуміння між хлопцями

Сьогодні 19:30 179 0
Попович — після перемоги його команди на 4 етапі Джиро: Вчора у нас виникло непорозуміння між хлопцями
#Джиро д'Італія, #Попович

Джерело - Чемпіон.

На думку спортивного директора Lidl-Trek Ярослава Поповича, його команда контролювала перебіг четвертого етапу Джиро д'Італія, який виграв Джонатан Мілан. 

Про це легендарний український велогонщик розповів у ексклюзивному коментарі Чемпіону. 

"Джонатан Мілан дуже сильний у таких спринтах і їх у нас буде всього 7. Вчора був перший, сьогодні другий – це такі етапи спринтерів для нього. Вже завтра буде третій. Ми знали, за чим ми їдемо і працювали заради цього.

Вчора у нас виникло непорозуміння між хлопцями, ми їм трохи запізно давали інформацію, бо у нас не було її. Тому вони губилися між собою, тож Мілан фінішував другим.

А сьогодні наша команда відпрацювала на 100 відсотків, ми контролювали етап, кожен зробив свою роботу і був результат. Завтра ще один день, будемо пробувати знову", — сказав Попович. 

Попри те, що Мілан вже вдруге потрапив на п’єдестал Джиро д'Італія-2024, лідерську рожеву майку зберігає словенець Тадей Погачар, який упевнено виграв другий етап. Напередодні відбувся третій етап, який завершився епічним фінішем та сенсаційною перемогою бельгійця Тіма Мерліра. 

Зазначимо, що у 2003 році Ярослав посів третє місце в загальному заліку Джиро д'Італія, а на час нинішньої супервелобагатоденки завів власний блог на Чемпіоні.

Соломія Романчук, Чемпіон

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