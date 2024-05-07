Попович — після перемоги його команди на 4 етапі Джиро: Вчора у нас виникло непорозуміння між хлопцями

На думку спортивного директора Lidl-Trek Ярослава Поповича, його команда контролювала перебіг четвертого етапу Джиро д'Італія, який виграв Джонатан Мілан.

Про це легендарний український велогонщик розповів у ексклюзивному коментарі Чемпіону.

"Джонатан Мілан дуже сильний у таких спринтах і їх у нас буде всього 7. Вчора був перший, сьогодні другий – це такі етапи спринтерів для нього. Вже завтра буде третій. Ми знали, за чим ми їдемо і працювали заради цього.

Вчора у нас виникло непорозуміння між хлопцями, ми їм трохи запізно давали інформацію, бо у нас не було її. Тому вони губилися між собою, тож Мілан фінішував другим.

А сьогодні наша команда відпрацювала на 100 відсотків, ми контролювали етап, кожен зробив свою роботу і був результат. Завтра ще один день, будемо пробувати знову", — сказав Попович.