Барселона хоче повернути тренера, який вигравав з каталонцями требл

Барселона хоче, аби у 2025 році команду знову очолив Луїс Енріке, який вже працював з "синьо-гранатовими" з 2014 по 2017 рік.

Про це повідомляє Sport.es.

Керівництво каталонського клубу сподівається, що Енріке не буде продовжувати співпрацю з Парі Сен-Жермен (чинна угода дійсна до кінця наступного сезону, як і контракт Барселони з Хаві Ернандесом).

Втім, джерело зазначає, що Енріке почувається в Парижі як удома, і якщо 53-річний іспанець продовжить контракт, то його повернення в Барселону буде неможливим (принаймні, найближчим часом).

Нагадаємо, під керівництвом Луїса каталонці виграли требл (Лігу чемпіонів, чемпіонат і Кубок Іспані) у сезоні 2014/15. Після відходу з Барселони Енріке очолив збірну Іспанії, але з національною командою значних успіхів йому досягти не вдалося.

Нещодавно Барселона офіційно оголосила, що Хаві залишиться головним тренером на наступний сезон. Після того "блаугранас" поступилися в каталонському дербі, що дозволило мадридському Реалу в 36 раз виграти чемпіонат Іспанії.