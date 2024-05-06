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Норріс здобув першу перемогу в кар'єрі: результати Гран-прі Маямі

Сьогодні 00:36 140 0
Норріс здобув першу перемогу в кар'єрі: результати Гран-прі Маямі
Фото: Formula 1
#Ferrari, #Red Bull, #Макларен, #Макс Ферстаппен, #Формула 1, #Шарль Леклер, #Ландо Норріс

Джерело - Чемпіон.

Пілот Макларен Ландо Норріс здобув перемогу в межах шостого етапу Формули-1 сезону-2024 — Гран-прі Маямі. Британський гонщик уперше в кар'єрі виграв гонку Ф-1, завершивши рекордну серію для пілотів, що здобули найбільше подіумів без перемог — 14. Для Норріса цей етап став 110-м у кар'єрі.

Другим на американському етапі фінішував лідер чемпіонату Макс Ферстаппен, який представляє Ред Булл. Трійку замкнув гонщик Феррарі Шарль Леклер. Зауважимо, що Ферстаппен виграв спринт під час етапу в Маямі.

Найшвидше коло поставив напарник Норріса по Макларен Оскар Піастрі, який після зіткнення з Карлосом Сайнсом був змушений їхати на піт-стоп та міняти переднє антикрило та гуму. Через те, що австралієць фінішував 16 додатковий бал за найшвидше коло не отримав ніхто.

Хронологія подій на Гран-прі Маямі-2024

Ландо Норріс здобуває першу перемогу в кар'єрі!

Сайнс та Піастрі зіткнулися і австралійцю довелося їхати на піт-стоп.

Норріс продовжує нарощувати перевагу над Ферстаппеном і наближається до першої в кар'єрі перемоги в Ф-1.

Оскар Піастрі виштовхав Карлоса Сайнса, однак стюарди визначили, що австралієць був попереду в повороті. Штрафу не буде.

Після рестарту британський пілот стримав Ферстаппена і продовжує лідирувати.

Ландо Норріс на Макларені вдало скористувався сейфті-каром і вийшов у лідери гонки!

Кевін Магнуссен та Логан Сарджент опинилися в стіні після зіткнення в третьому повороті. Данець отримує 10 секунд штрафу, а на нас очікує машина безпеки!

Макс Ферстаппен помилився в 15 повороті та збив конус чим викликав віртуальну машину безпеки.

Оскар Піастрі добре стартував і відразу 4 позиції відіграв, вийшовши на друге місце.

Результати Гран-прі Маямі

  1. Ландо Норріс (Макларен) 57 кіл
  2. Макс Ферстаппен (Ред Булл)
  3. Шарль Леклер (Феррарі)
  4. Карлос Сайнс (Феррарі)
  5. Серхіо Перес (Ред Булл)
  6. Льюїс Гамільтон (Мерседес)
  7. Юкі Цунода (РБ)
  8. Джордж Расселл (Мерседес)
  9. Фернандо Алонсо (Астон Мартін)
  10. Естебан Окон (Альпін)
  11. Ніко Гюлькенберг (Хаас)
  12. П'єр Гаслі (Альпін)
  13. Ленс Стролл (Астон Мартін)
  14. Чжоу Гуанью (Заубер)
  15. Оскар Піастрі (Макларен)
  16. Даніель Ріккардо (РБ)
  17. Вальттері Боттас (Заубер)
  18. Кевін Магнуссен (Хаас)
  19. Александр Албон (Вільямс)

Не фінішували:

  • Логан Сарджент (Вільямс)

Особистий залік пілотів

  • Макс Ферстаппен (Ред Булл) - 136 очок
  • Серхіо Перес (Ред Булл) - 101
  • Шарль Леклер (Феррарі) - 98

Кубок конструкторів

  • Ред Булл - 237 очко
  • Феррарі - 189
  • Макларен - 124

Нагадаємо, що Макс Ферстаппен здобув перемогу на стартовому етапі в Бахрейні та в другій суботній гонці в Саудівській Аравії.

У Австралії, яка приймала третій етап сезону, нідерландець не зміг фінішувати. Перемогу здобув гонщик Феррарі Карлос Сайнс, однак на наступному Гран-прі Японії 3-разовий чемпіон Ф-1 взяв реванш, здобувши впевнену перемогу.

Перше за 5 років Гран-прі Китаю також виграв Макс Ферстаппен.

Раніше став відомий календар Формули-1 на 2025 рік.

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