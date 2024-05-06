Норріс здобув першу перемогу в кар'єрі: результати Гран-прі Маямі

Джерело - Чемпіон.

Пілот Макларен Ландо Норріс здобув перемогу в межах шостого етапу Формули-1 сезону-2024 — Гран-прі Маямі. Британський гонщик уперше в кар'єрі виграв гонку Ф-1, завершивши рекордну серію для пілотів, що здобули найбільше подіумів без перемог — 14. Для Норріса цей етап став 110-м у кар'єрі.

Другим на американському етапі фінішував лідер чемпіонату Макс Ферстаппен, який представляє Ред Булл. Трійку замкнув гонщик Феррарі Шарль Леклер. Зауважимо, що Ферстаппен виграв спринт під час етапу в Маямі.

Найшвидше коло поставив напарник Норріса по Макларен Оскар Піастрі, який після зіткнення з Карлосом Сайнсом був змушений їхати на піт-стоп та міняти переднє антикрило та гуму. Через те, що австралієць фінішував 16 додатковий бал за найшвидше коло не отримав ніхто.

Хронологія подій на Гран-прі Маямі-2024

Ландо Норріс здобуває першу перемогу в кар'єрі!

LANDO NORRIS WINS THE MIAMI GRAND PRIX!!!! 🧡🌴



IT'S A MAIDEN WIN FOR THE @MCLARENF1 DRIVER 🏁😱



SIMPLY STUNNING!!!!!#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/pxGX4LvTNL — Formula 1 (@F1) May 5, 2024

Сайнс та Піастрі зіткнулися і австралійцю довелося їхати на піт-стоп.

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Piastri has front wing damage and loses spots to Perez and Hamilton, before boxing for a new one.



He re-joins the action down in P19 #F1 #MiamiGP pic.twitter.com/vo48zLbzas — Formula 1 (@F1) May 5, 2024

Норріс продовжує нарощувати перевагу над Ферстаппеном і наближається до першої в кар'єрі перемоги в Ф-1.

Оскар Піастрі виштовхав Карлоса Сайнса, однак стюарди визначили, що австралієць був попереду в повороті. Штрафу не буде.

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Sainz is on the radio demanding Piastri give back P4 after this moment 👀#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/Ov7aHdEcDG — Formula 1 (@F1) May 5, 2024

Після рестарту британський пілот стримав Ферстаппена і продовжує лідирувати.

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WE'RE BACK RACING!! 🟢



Norris puts his foot to the floor and leads Verstappen, Leclerc, Piastri and Sainz off the restart! 💪#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/rVFI6rN98t — Formula 1 (@F1) May 5, 2024

Ландо Норріс на Макларені вдало скористувався сейфті-каром і вийшов у лідери гонки!

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LANDO NORRIS LEADS THE MIAMI GRAND PRIX!



The McLaren takes full advantage to box for new tyres and re-join AHEAD of Max Verstappen! ⬆️#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/YSpWvdCKAG — Formula 1 (@F1) May 5, 2024

Кевін Магнуссен та Логан Сарджент опинилися в стіні після зіткнення в третьому повороті. Данець отримує 10 секунд штрафу, а на нас очікує машина безпеки!

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SAFETY CAR DEPLOYED! ⚠️



Magnussen and Sargeant collide at Turn 3 and the Williams is in the barriers!



This is a golden opportunity for Norris to get time back against Verstappen! 😱#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/Iae8Vmz2fi — Formula 1 (@F1) May 5, 2024

Макс Ферстаппен помилився в 15 повороті та збив конус чим викликав віртуальну машину безпеки.

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A brief VSC as the fantastic marshals work quickly to retrieve the cone! 🧡



It wasn't long enough to benefit anyone in the pits, and we're back to green in a matter of moments.#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/r32QC6KKO0 — Formula 1 (@F1) May 5, 2024

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📻: "Yeah, I hit that cone in Turn 15, check the front wing!"



It's been plain sailing so far for Max, but he makes a mistake out front and goes over the chicane! #F1 #MiamiGP pic.twitter.com/IXsVdfrX3p — Formula 1 (@F1) May 5, 2024

Оскар Піастрі добре стартував і відразу 4 позиції відіграв, вийшовши на друге місце.

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Piastri sends it for second! 📨



The McLaren dispatches Leclerc and leaves the Ferrari the clutches of his team-mate! #F1 #MiamiGP pic.twitter.com/7mpJen9psU — Formula 1 (@F1) May 5, 2024

Результати Гран-прі Маямі

Ландо Норріс (Макларен) 57 кіл Макс Ферстаппен (Ред Булл) Шарль Леклер (Феррарі) Карлос Сайнс (Феррарі) Серхіо Перес (Ред Булл) Льюїс Гамільтон (Мерседес) Юкі Цунода (РБ) Джордж Расселл (Мерседес) Фернандо Алонсо (Астон Мартін) Естебан Окон (Альпін) Ніко Гюлькенберг (Хаас) П'єр Гаслі (Альпін) Ленс Стролл (Астон Мартін) Чжоу Гуанью (Заубер) Оскар Піастрі (Макларен) Даніель Ріккардо (РБ) Вальттері Боттас (Заубер) Кевін Магнуссен (Хаас) Александр Албон (Вільямс)

Не фінішували:

Логан Сарджент (Вільямс)

Особистий залік пілотів

Макс Ферстаппен (Ред Булл) - 136 очок

Серхіо Перес (Ред Булл) - 101

Шарль Леклер (Феррарі) - 98

Кубок конструкторів

Ред Булл - 237 очко

Феррарі - 189

Макларен - 124

Нагадаємо, що Макс Ферстаппен здобув перемогу на стартовому етапі в Бахрейні та в другій суботній гонці в Саудівській Аравії.

У Австралії, яка приймала третій етап сезону, нідерландець не зміг фінішувати. Перемогу здобув гонщик Феррарі Карлос Сайнс, однак на наступному Гран-прі Японії 3-разовий чемпіон Ф-1 взяв реванш, здобувши впевнену перемогу.

Перше за 5 років Гран-прі Китаю також виграв Макс Ферстаппен.

Раніше став відомий календар Формули-1 на 2025 рік.