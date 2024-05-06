Норріс здобув першу перемогу в кар'єрі: результати Гран-прі Маямі

Джерело - Чемпіон.
Пілот Макларен Ландо Норріс здобув перемогу в межах шостого етапу Формули-1 сезону-2024 — Гран-прі Маямі. Британський гонщик уперше в кар'єрі виграв гонку Ф-1, завершивши рекордну серію для пілотів, що здобули найбільше подіумів без перемог — 14. Для Норріса цей етап став 110-м у кар'єрі.
Другим на американському етапі фінішував лідер чемпіонату Макс Ферстаппен, який представляє Ред Булл. Трійку замкнув гонщик Феррарі Шарль Леклер. Зауважимо, що Ферстаппен виграв спринт під час етапу в Маямі.
Найшвидше коло поставив напарник Норріса по Макларен Оскар Піастрі, який після зіткнення з Карлосом Сайнсом був змушений їхати на піт-стоп та міняти переднє антикрило та гуму. Через те, що австралієць фінішував 16 додатковий бал за найшвидше коло не отримав ніхто.
Хронологія подій на Гран-прі Маямі-2024
Ландо Норріс здобуває першу перемогу в кар'єрі!
LANDO NORRIS WINS THE MIAMI GRAND PRIX!!!! 🧡🌴— Formula 1 (@F1) May 5, 2024
IT'S A MAIDEN WIN FOR THE @MCLARENF1 DRIVER 🏁😱
SIMPLY STUNNING!!!!!#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/pxGX4LvTNL
Сайнс та Піастрі зіткнулися і австралійцю довелося їхати на піт-стоп.
LAP 41 / 57— Formula 1 (@F1) May 5, 2024
Piastri has front wing damage and loses spots to Perez and Hamilton, before boxing for a new one.
He re-joins the action down in P19 #F1 #MiamiGP pic.twitter.com/vo48zLbzas
Норріс продовжує нарощувати перевагу над Ферстаппеном і наближається до першої в кар'єрі перемоги в Ф-1.
Оскар Піастрі виштовхав Карлоса Сайнса, однак стюарди визначили, що австралієць був попереду в повороті. Штрафу не буде.
LAP 35 / 57— Formula 1 (@F1) May 5, 2024
Sainz is on the radio demanding Piastri give back P4 after this moment 👀#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/Ov7aHdEcDG
Після рестарту британський пілот стримав Ферстаппена і продовжує лідирувати.
LAP 33 / 57— Formula 1 (@F1) May 5, 2024
WE'RE BACK RACING!! 🟢
Norris puts his foot to the floor and leads Verstappen, Leclerc, Piastri and Sainz off the restart! 💪#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/rVFI6rN98t
Ландо Норріс на Макларені вдало скористувався сейфті-каром і вийшов у лідери гонки!
LAP 30 / 57— Formula 1 (@F1) May 5, 2024
LANDO NORRIS LEADS THE MIAMI GRAND PRIX!
The McLaren takes full advantage to box for new tyres and re-join AHEAD of Max Verstappen! ⬆️#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/YSpWvdCKAG
Кевін Магнуссен та Логан Сарджент опинилися в стіні після зіткнення в третьому повороті. Данець отримує 10 секунд штрафу, а на нас очікує машина безпеки!
LAP 29 / 57— Formula 1 (@F1) May 5, 2024
SAFETY CAR DEPLOYED! ⚠️
Magnussen and Sargeant collide at Turn 3 and the Williams is in the barriers!
This is a golden opportunity for Norris to get time back against Verstappen! 😱#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/Iae8Vmz2fi
Макс Ферстаппен помилився в 15 повороті та збив конус чим викликав віртуальну машину безпеки.
LAP 23 / 57— Formula 1 (@F1) May 5, 2024
A brief VSC as the fantastic marshals work quickly to retrieve the cone! 🧡
It wasn't long enough to benefit anyone in the pits, and we're back to green in a matter of moments.#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/r32QC6KKO0
LAP 22 / 57— Formula 1 (@F1) May 5, 2024
📻: "Yeah, I hit that cone in Turn 15, check the front wing!"
It's been plain sailing so far for Max, but he makes a mistake out front and goes over the chicane! #F1 #MiamiGP pic.twitter.com/IXsVdfrX3p
Оскар Піастрі добре стартував і відразу 4 позиції відіграв, вийшовши на друге місце.
LAP 5 / 57— Formula 1 (@F1) May 5, 2024
Piastri sends it for second! 📨
The McLaren dispatches Leclerc and leaves the Ferrari the clutches of his team-mate! #F1 #MiamiGP pic.twitter.com/7mpJen9psU
Результати Гран-прі Маямі
- Ландо Норріс (Макларен) 57 кіл
- Макс Ферстаппен (Ред Булл)
- Шарль Леклер (Феррарі)
- Карлос Сайнс (Феррарі)
- Серхіо Перес (Ред Булл)
- Льюїс Гамільтон (Мерседес)
- Юкі Цунода (РБ)
- Джордж Расселл (Мерседес)
- Фернандо Алонсо (Астон Мартін)
- Естебан Окон (Альпін)
- Ніко Гюлькенберг (Хаас)
- П'єр Гаслі (Альпін)
- Ленс Стролл (Астон Мартін)
- Чжоу Гуанью (Заубер)
- Оскар Піастрі (Макларен)
- Даніель Ріккардо (РБ)
- Вальттері Боттас (Заубер)
- Кевін Магнуссен (Хаас)
- Александр Албон (Вільямс)
Не фінішували:
- Логан Сарджент (Вільямс)
Особистий залік пілотів
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) - 136 очок
- Серхіо Перес (Ред Булл) - 101
- Шарль Леклер (Феррарі) - 98
Кубок конструкторів
- Ред Булл - 237 очко
- Феррарі - 189
- Макларен - 124
Нагадаємо, що Макс Ферстаппен здобув перемогу на стартовому етапі в Бахрейні та в другій суботній гонці в Саудівській Аравії.
У Австралії, яка приймала третій етап сезону, нідерландець не зміг фінішувати. Перемогу здобув гонщик Феррарі Карлос Сайнс, однак на наступному Гран-прі Японії 3-разовий чемпіон Ф-1 взяв реванш, здобувши впевнену перемогу.
Перше за 5 років Гран-прі Китаю також виграв Макс Ферстаппен.
Раніше став відомий календар Формули-1 на 2025 рік.