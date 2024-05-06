Довбик потрапив у команду тижня Ла Ліги

Український форвард Жирони потрапив у команду найкращих гравців 34 туру чемпіонату Іспанії за версією статистичного порталу WhoScored.

Нападник у матчі проти Барселони (4:2) відзначився голом та віддав результативну передачу. Завдяки цій перемозі Жирона вперше в історії вийшла до Ліги чемпіонів.

Команда тижня Ла Ліги

Воротар: Унаї Сімон (Атлетик)

Захисники: Хесус Навас (Севілья), Начо (Реал Мадрид), Лоїк Баде (Севілья), Родріго Рікельме (Атлетико),

Півзахисники: Яго Аспас (Сельта), Маркос Пенья (Альмерія), Порту (Жирона), Айосе Перес (Бетіс),

Нападники: Іньякі Вільямс (Атлетик), Артем Довбик (Жирона).

У поточному сезоні Ла Ліги Артем відіграв 32 матчі. На його рахунку — 20 голів та 6 асистів.