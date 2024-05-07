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Незалежна комісія відхилила апеляцію Ноттінгема щодо зняття очок

Сьогодні 14:21 53 0
Незалежна комісія відхилила апеляцію Ноттінгема щодо зняття очок
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #ФФП, #Ноттінгем Форест

Джерело - ESPN.

Незалежна комісія відхилила апеляцію Ноттінгема щодо зняття 4 очок в Англійській Прем'єр-лізі за порушення правил фінансового фейр-плей.

Про це повідомляє ESPN.

Зазначимо, що команду покарали в березні 2024 року. Англійський клуб одразу ж подав апеляцію. Він визнав, що перевищив дозволені витрати на £34,5 мільйона, але вважає покарання надмірним.

Порушення пов'язане з продажем Бреннана Джонсона. Нападника було продано 30 червня, через два місяці після кінцевого терміну PSR, оскільки Ноттінгем прагнув отримати найвигіднішу ціну, зрештою забезпечивши рекордну суму в 47,5 мільйонів фунтів стерлінгів за випускника власної академії.

Нагадаємо, раніше цього сезону вже був оштрафований Евертон. У листопаді з "ірисок" зняли 10 очок, після апеляції їм повернули 4 пункти, проте пізніше знову зняли 2.

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