Принизлива пісня фанатів Вест Гема про Мудрика: трибуни досі пам'ятають Ярмоленка

Джерело - Чемпіон.

У Вест Гемі люблять Андрія Ярмоленка. Це можна було зрозуміти після матчу 36 туру Англійської Прем'єр-ліги сезону-2023/24, у якому "молотобійці" завітали в гості до Челсі.

Поєдинок завершився розгромною поразкою підопічних Девіда Моєса, проте, попри 5 голів, найбільш обговорюваним моментом стала пісня фанатів Вест Гема, у якій вони принизливо порівняли Михайла Мудрика з Андрієм.

"Ти просто лайновий Ярмоленко", — співали на трибунах.

"You’re just a shit Yarmolenko" pic.twitter.com/rw9SBRWPRB — football video (@S0yjoEQ7RuNcNz4) May 5, 2024

Зазначимо, що Мудрик провів на полі 76 хвилин і не зміг відзначитися жодною результативною дією. Українець отримав найгіршу оцінку серед гравців лінії атаки, які вийшли у стартовому складі.

За лондонський клуб Михайло зіграв уже 56 поєдинків, у яких забив 6 м'ячів та віддав 4 асисти. Загалом для однієї результативної дії у складі "пенсіонерів" Мудрику потрібно 264,4 хвилини.

І якщо порівняти його результати зі статистикою Ярмоленка у Вест Гемі, то видно різницю. Легенда київського Динамо провів 86 поєдинків за англійський клуб, забив 13 м'ячів та відзначився 6 асистами. На одну результативну дію він витрачав 176,3 хвилини.

І не дивно бачити таку любов до українця серед фанатів "молотобійців", оскільки ми пам'ятаємо, які голи, та в яких поєдинках забивав Андрій.

Так, якщо говорити відверто, то кар'єра Ярмоленка в АПЛ не склалась. Йому постійно заважали травми і він часто залишався у запасі команди. Проте навіть попри такі проблеми, Андрій постійно показував гарний рівень майстерності.

А тому залишається сподіватися, що Мудрик з часом теж почне стабільно демонструвати свої найкращі скіли, й також стане улюбленцем, проте вже вболівальників Челсі.

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