Верес переміг Минай у битві за виживання в УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Рівненський Верес переміг ужгородський Минай в матчі 27 туру чемпіонату України з футболу.

Поєдинок завершився з рахунком 3:1.

Першими в матчі відзначились закарпатці. Вже на 5 хвилині Артур Ременяк спочатку з добивання поцілив у перекладину, проте з другої спроби все ж таки відправив мяч у сітку воріт.

Рівняни зрівняли рахунок на 30 хвилині точним ударом бразильця Яго Сікейра з дальньої відстані. Переможний гол забив Віталій Дахновський на 62 хвилині. Гравець обіграв голкіпера та вивів Верес уперед. А на 87 хвилині Дмитро Шастал добив м'яч після нереалізованого пенальті та поставив крапку в поєдинку.

Чемпіонат України — УПЛ

27 тур, 6 травня

Верес — Минай 3:1 (1:1)

Голи: 0:1 — 5 Ременяк, 1:1 — 30 Яго Сікейра, 2:1 — Дахновський, 3:1 — Шастал

Верес: Ющишин, Вовченко, Кучеров, Гакман, Сміян, Курко, Кльоц, Дахновський (64 Кухарук), Яго Сікейра (64 Шастал), Шарай (64 Морозко), Гайдучик

Минай: Кемкін, Дмитрук, Чуєв, Скиба, Кисiль, Петько, Кораблін, Устименко, Ременяк (65 Гунічев), Семотюк (65 Вітенчук), Вакула

Попередження: 29 Дахновський — 72 Скиба.

Відтак перемога дозволила Вересу посісти 14 місце з 23 очками та потрапити в зону перехідних матчів УПЛ. Зі свого боку Минай залишається головним аутсайдером чемпіонату з 19 заліковими пунктами в активі.

Раніше Дніпро-1 здобув мінімальну перемогу над Кривбасом (1:0).

Також, напередодні Олександрія з дублем Михайленка зіграла унічию з Рухом, Динамо розтрощило Колос, а Шахтар розгромно переміг Чорноморець.