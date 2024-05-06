Верес переміг Минай у битві за виживання в УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Рівненський Верес переміг ужгородський Минай в матчі 27 туру чемпіонату України з футболу.
Поєдинок завершився з рахунком 3:1.
Першими в матчі відзначились закарпатці. Вже на 5 хвилині Артур Ременяк спочатку з добивання поцілив у перекладину, проте з другої спроби все ж таки відправив мяч у сітку воріт.
Рівняни зрівняли рахунок на 30 хвилині точним ударом бразильця Яго Сікейра з дальньої відстані. Переможний гол забив Віталій Дахновський на 62 хвилині. Гравець обіграв голкіпера та вивів Верес уперед. А на 87 хвилині Дмитро Шастал добив м'яч після нереалізованого пенальті та поставив крапку в поєдинку.
Верес — Минай 3:1 (1:1)
Голи: 0:1 — 5 Ременяк, 1:1 — 30 Яго Сікейра, 2:1 — Дахновський, 3:1 — Шастал
Верес: Ющишин, Вовченко, Кучеров, Гакман, Сміян, Курко, Кльоц, Дахновський (64 Кухарук), Яго Сікейра (64 Шастал), Шарай (64 Морозко), Гайдучик
Минай: Кемкін, Дмитрук, Чуєв, Скиба, Кисiль, Петько, Кораблін, Устименко, Ременяк (65 Гунічев), Семотюк (65 Вітенчук), Вакула
Попередження: 29 Дахновський — 72 Скиба.
Відтак перемога дозволила Вересу посісти 14 місце з 23 очками та потрапити в зону перехідних матчів УПЛ. Зі свого боку Минай залишається головним аутсайдером чемпіонату з 19 заліковими пунктами в активі.
Раніше Дніпро-1 здобув мінімальну перемогу над Кривбасом (1:0).
Також, напередодні Олександрія з дублем Михайленка зіграла унічию з Рухом, Динамо розтрощило Колос, а Шахтар розгромно переміг Чорноморець.