Стародубцева вийшла у фінал кваліфікації престижного турніру в Римі

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Юлія Стародубцева (138) здолала француженку Фіону Ферро (149) у півфіналі кваліфікації турніру WTA 1000 у Римі.

Поєдинок завершився з рахунком 3:6, 5:7.

За місце в основній сітці престижного змагання Cтародубцева боротиметься з американкою Кеті Волинець (109)

WTA 1000

Рим, Італія

Ґрунт

Півфінал, Кваліфікація

6 травня

Фіона Ферро (Франція) – Юлія Стародубцева (Україна) 3:6, 5:7

Інші українки Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Леся Цуренко та Ангеліна Калініна розпочнуть турнір одразу в основній сітці. Раніше ми повідомляли про потенційних суперниць для тенісисток.

Чинною чемпіонкою турніру є представниця Казахстану Єлєна Рибакіна, яка торік у фіналі перемогла Калініну (не змогла дограти матч через травму).

Основна сітка Відкритого чемпіонату Італії-2024 триватиме з 7 до 18 травня. Орієнтовний час початку матчів ставатиме відомим увечері перед кожним наступним ігровим днем.

Зазначимо, що турнір у Римі двічі вигравала Світоліна — у 2017 та 2018 роках.

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