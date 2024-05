Гонка Формули-1 на узбережжі Атлантичного океану: усе про Гран-прі Маямі

Джерело - Чемпіон.

У неділю, 5 травня, відбулася гонка шостого етапу Формули-1 сезону-2024 — Гран-прі Маямі. Американське місто, що розташоване на узбережжі Атлантичного океану, втретє приймало перегони Ф-1.

Зазначимо, що єдиним переможцем Гран-прі Маямі є пілот Ред Булл Макс Ферстаппен, що тріумфував у 2022 та 2023 роках.

Протягом цього вікенду відбувся спринт, який виграв лідер чемпіонату Ферстаппен.

Хронологія подій на Гран-прі Маямі-2024

Ландо Норріс здобуває першу перемогу в кар'єрі!

Сайнс та Піастрі зіткнулися і австралійцю довелося їхати на піт-стоп.

Норріс продовжує нарощувати перевагу над Ферстаппеном і наближається до першої в кар'єрі перемоги в Ф-1.

Оскар Піастрі виштовхав Карлоса Сайнса, однак стюарди визначили, що австралієць був попереду в повороті. Штрафу не буде.

Після рестарту британський пілот стримав Ферстаппена і продовжує лідирувати.

Ландо Норріс на Макларені вдало скористувався сейфті-каром і вийшов у лідери гонки!

Кевін Магнуссен та Логан Сарджент опинилися в стіні після зіткнення в третьому повороті. Данець отримує 10 секунд штрафу, а на нас очікує машина безпеки!

Макс Ферстаппен помилився в 15 повороті та збив конус чим викликав віртуальну машину безпеки.

Оскар Піастрі добре стартував і відразу 4 позиції відіграв, вийшовши на друге місце.

Напередодні гонки до паддока завітав одіозний гість — кандидат у президенти США Дональд Трамп.

І знову Макс Ферстаппен найкращий. Нідерландець виграв шостий поул з шести цього сезону і завтра стартуватиме перший. Боротьбу на старті Максу спробує нав'язати пілот Феррарі Шарль Леклер, який кваліфікувався другим.

Макс Ферстаппен впевнено реалізував поул-позишн і виграв спринт у Маямі. Другим фінішував Шарль Леклер з Феррарі. Окрім того очки зробили Серхіо Перес, Данієль Рікардо, Карлос Сайнс, Оскар Піастрі, Ніко Гюлькенберн, який перейде в Заубер, та Юкі Цунода.

Лідер чемпіонату Ферстаппен упевнено виграв кваліфікацію до суботнього спринту. Другим стартуватиме гонщик Феррарі Шарль Леклер. Трійку у кваліфікації другий пілот Ред Булл Серхіо Перес.

Макс Ферстаппен став найшвидшим у єдиній практиці вікенду. О 23:30 за київським часом розпочнеться кваліфікація до спринту.

Розворот боліду Шарля Леклера на його Феррарі зі спеціальною лівреєю причинив червоні прапори під час першої практики. Тренування вже відновили.

Також РБ та Феррарі підготували спеціальні лівреї до етапу в Маямі.

Протягом цього тижня стало відомо, що легендарний інженер Ред Булл Едріан Ньюї залишить команду в наступному році.

Чемпіон раніше повідомляв розклад першого американського етапу сезону.