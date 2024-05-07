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МЮ хоче позбутися 5-разового переможця ЛЧ

Сьогодні 22:20 213 0
МЮ хоче позбутися 5-разового переможця ЛЧ
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Каземіро, #Манечестер Юнайтед, #Кріштіану Роналду, #Чемпіонат Саудівської Аравії, #Аль-Наср

Джерело - TEAMtalk.

Манчестер Юнайтед намагається знайти новий клуб для Каземіро. 

Про це повідомляє TEAMtalk. 

За інформацією джерела, сам гравець також готовий почати новий етап своєї кар’єри. Один із варіантів — саудівський Аль-Наср, де Каземіро може возз’єднатися зі своїм колишнім партнером по Реалу Кріштіану Роналду. Втім, інші клуби Саудівської Про-ліги також зацікавлені в підписанні бразильського опорного півзахисника. 

Каземіро виступає за Манчестер Юнайтед з 2022 року, до того він провів 8 сезонів у складі Реала, протягом яких виграв усі можливі трофеї, зокрема 5 разів тріумфував у Лізі чемпіонів і  тричі — в чемпіонаті Іспанії. Зазначимо, що в серпні 2022-го "червоні дияволи" придбали вікового бразильця у Реала за 60 мільйонів євро. 

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