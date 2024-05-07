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Ярмоленко розповів, чи завершить кар'єру після Євро-2024

Сьогодні 10:35 443 0
Ярмоленко розповів, чи завершить кар'єру після Євро-2024
Фото: ФК Динамо
#Андрій Ярмоленко, #Динамо

Джерело - ТаТоТаке.

Легенда київського Динамо Андрій Ярмоленко повідомив, що не планує завершувати кар’єру після Євро-2024.

Про це він розповів у ефірі ютуб-каналу "ТаТоТаке".

"Чи збираюсь я завершити кар'єру після Євро-2024? Поки що таких планів у мене немає. Не знаю, звідки з’явилася така інформація. Коли я відчую, що немає бажання, немає здоров’я, тоді й закінчу. Поки я про це навіть не думаю. Зараз я отримую задоволення від кожної гри, від кожного тренування. Я прокидаюся і чекаю тренування точно так само, як це було у 20 років.

Думок про рекорд Шацьких також немає. Головне — стати чемпіонами", — сказав футболіст.

Нагадаємо, кияни продовжують вести боротьбу за чемпіонство в сезоні-2023/24 проти Шахтаря. У минулому турі вони без шансів розбили Колос і встановили новий рекорд чемпіонатів України. У свою чергу "гірники" розгромили Чорноморець та зберегли дистанцію від Динамо у 4 бали.

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