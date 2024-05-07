Ярмоленко розповів, чи завершить кар'єру після Євро-2024

Легенда київського Динамо Андрій Ярмоленко повідомив, що не планує завершувати кар’єру після Євро-2024.

Про це він розповів у ефірі ютуб-каналу "ТаТоТаке".

"Чи збираюсь я завершити кар'єру після Євро-2024? Поки що таких планів у мене немає. Не знаю, звідки з’явилася така інформація. Коли я відчую, що немає бажання, немає здоров’я, тоді й закінчу. Поки я про це навіть не думаю. Зараз я отримую задоволення від кожної гри, від кожного тренування. Я прокидаюся і чекаю тренування точно так само, як це було у 20 років.

Думок про рекорд Шацьких також немає. Головне — стати чемпіонами", — сказав футболіст.